El País

Joven indígena sacó nota máxima de admisión en la UNA y más de 760 puntos, de 800, en pruebas del TEC y la UCR

‘Las personas indígenas también podemos destacar y salir adelante”, afirma Arick Abraham Vindas Ríos, de 17 años y quien encuentra en su madre su mayor inspiración

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Arick Abraham Vindas Ríos
Arick Abraham Vindas Ríos, de 17 años, obtuvo calificaciones en los exámenes de admisión que le permiten estudiar la carrera que prefiera en la UNA, UCR o TEC, sin embargo, eligió la última en mención. (Fanny Ríos Beita para La Nación/Fanny Ríos Beita para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UNAUCRTECAArick Abraham Vindas Ríos
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.