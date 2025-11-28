12 estudiantes sacaron la nota máxima en examen de admisión de la UNA: estos son los colegios en los que estudiaron

La Universidad Nacional dio a conocere el nombre y colegio de procedencia de las 12 personas que lograron sacar la nota máxima de 900 en el examen de admisión.

12 estudiantes se destacaron en el examen de admisión de la Universidad Nacional (UNA), prueba de aptitud que realizaron 25.488 personas con la intención de ingresar a cursar una carrera en este centro educativo público en el 2026.

Todos estos estudiantes sacaron la nota de máxima de 900 en el examen.

Todos los 12 centros educativos de los que provienen los estudiantes son públicos.

En el listado sobresalen seis centros educativos rurales. Consulte el nombre de todos los alumnos y sus centros educativos de procedencia.

¿De qué tipo de colegio vienen las miles de personas que hicieron el examen en la UNA?

De las 25.488 personas que hicieron el examen, 21.605 resultaron elegibles.

De ellas, 17.198 provienen de centros públicos, 2.966 de centros educativos privados y 916 de privados subvencionados.

Asimismo, 473 de los aspirantes provienen de educación abierta y 52 de centros educativos extranjeros.

Para el proceso 2025-2026, la UNA estableció un promedio mínimo de admisión de 452,61 puntos.