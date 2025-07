Johnny Araya afirma que debió salir como denunciado en reportaje de ‘La Nación’ del 2016

El exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, afirmó, este martes, que él debió figurar, en calidad de denunciado, en un reportaje que publicó La Nación en el 2016 sobre los entonces candidatos a alcalde que tenían procesos judiciales pendientes.

Insistió en que no había razón para que su nombre no saliera en el reportaje y cuestionó que una de las autoras del artículo, la periodista Mercedes Agüero, argumentara que no se le incluyó porque él aparecía como denunciado en un documento oficial que el propio Araya le suministró, no como imputado.

El exalcalde alegó que si su nombre hubiese aparecido en la publicación, hoy no estaría sentando en el juicio en el que se le investiga por un supuesto tráfico de influencias junto al exmagistrado penal Celso Gamboa y la exfiscala adjunta Berenice Smith.

El Ministerio Público sostiene que Gamboa y Smith hicieron gestiones para borrar a Araya del sistema informático en una causa en la que figuraba como imputado, lo que le concedió al entonces candidato una ventaja indebida de cara a las elecciones del 2016.

“Ella, no sé por qué razón, usó la categoría de denunciados y si usó esa categoría, a mí me tenía que poner con una denuncia. Yo estaba en una causa con una denuncia, no con cero, como ella me puso. Por eso es que aquí hay mala praxis periodística”, afirmó Araya.

Las declaraciones las brindó, la tarde de este martes, ante el Tribunal Penal de Hacienda, para cuestionar el testimonio de la periodista Mercedes Agüero, quien testificó minutos antes, y para criticar dos publicaciones que ella firmó, la de febrero del 2016 y otra de octubre del 2017.

Johnny Araya recalcó, una y otra vez, que él no recibió ninguna ventaja indebida de Celso Gamboa y Berenice Smith, como sostiene el Ministerio Público. Por el contrario, culpabilizó a La Nación por haberlo excluido del reportaje, previo a las elecciones municipales del 2016.

La presunta ventaja indebida

“Ella (Mercedes Agüero) tenía una carta de la Fiscala que le decía que yo era denunciado. ¿Por qué puso cero denuncias? ¿Dónde está la ventaja indebida que es lo que me tiene aquí sentado? ¿Cuál fue la famosa ventaja indebida que yo tuve (de Celso Gamboa y Berenice Smith?“, lamentó Araya.

El lunes 28 de julio, el técnico judicial 2, Arnold Téllez Espino, declaró que, a principios del 2016, él gestionó la eliminación del nombre del exalcalde de San José del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba entre los imputados por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.

Téllez dijo que ejecutó el cambio por solicitud de la fiscala Natalia Rojas Méndez y precisó que, si bien le pareció extraña la petición, la acató sin ningún cuestionamiento y sin analizar si estaba actuando o no, conforme a derecho.

Posteriormente, Araya le habría entregado a la periodista Mercedes Agüero un documento firmado por Natalia Rojas donde se afirmaba que él no figuraba en la causa en cuestión —la cual fue desestimada en julio del 2016, después de las elecciones— como imputado, sino como denunciado.

El Ministerio Público sostiene que la entonces fiscala Rojas ordenó borrar el nombre de Johnny Araya de la lista de imputados tras una reunión con Celso Gamboa y Berenice Smith.

En noviembre del 2017, después de las elecciones en que Araya ganó la Alcaldía de San José, La Nación reveló que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción borró el nombre de Johnny Araya y publicó la queja de la funcionaria judicial que relató la presunta intervención de Celso Gamboa para que eso ocurriera.

“Hay una correlación entre la publicación de noviembre del 2017 y la de febrero del 2016. En la primera publicación me pusieron cero denuncias y eso sirvió para decir que a Johnny Araya lo habían borrado del expediente. Pero puso cero denuncias por error de ella (de Mercedes Agüero), por error de ella y me parece que más claro no puede estar”, concluyó Araya.

Ese testimonio se extendió durante casi 20 minutos y no aceptó preguntas de ninguna de las partes. Habló a pesar de que tenía el derecho de abstenerse y así se lo hizo ver el presidente del tribunal, el juez Alfredo Arias.