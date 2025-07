Así resolvió el Tribunal la solicitud de la abogada de Celso Gamboa de obligar a una periodista a revelar su fuente

El Tribunal Penal de Hacienda rechazó este martes una solicitud de Natalia Gamboa, hermana y abogada de Celso Gamboa Sánchez, para obligar a la experiodista de La Nación, Mercedes Agüero, a revelar una fuente en el juicio por presunto tráfico de influencias en contra del exmagistrado, el exalcalde de San José, Johnny Araya, y la exfiscala adjunta, Berenice Smith.

La defensora pretendía que Agüero se viera obligada a decir quién le suministró, en octubre del 2017, una queja presentada por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, ante el Tribunal de la Inspección Judicial.

En dicha queja, Vargas narró la forma en que Celso Gamboa, siendo fiscal adjunto a principios del 2016, habría intervenido para eliminar el nombre de Johnny Araya del sistema informático del Ministerio Público, en el cual el exalcalde figuraba como imputado por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.

Luego de deliberar sobre el asunto, los tres jueces consideraron que la solicitud de la abogada de Gamboa no era pertinente.

Poco antes de las 2 p. m., el juez Alfredo Arias afirmó que, ante una petición de ese tipo, debe hacerse un análisis de necesidad y proporcionalidad, de manera que el Tribunal verifique si existe otra medida menos gravosa que pueda alcanzar el mismo fin.

“La restricción debe ser equilibrada, es decir, la afectación al derecho no debe ser mayor al beneficio que se obtiene. Esta cámara no considera que el derecho de la protección de las fuentes periodísticas deba ceder, toda vez que con ello no se afecta o se beneficia el principio de averiguación de la verdad real", dijo Arias.

El juez explicó que el documento obtenido por la periodista fue emitido más de un año después de los hechos que motivaron el juicio actual por presunto tráfico de influencias, “por lo que no se observa la pertinencia de la restricción del derecho aludido como un mecanismo útil para la averiguación de los hechos acusados”.

Natalia Gamboa pidió que se obligara a la periodista Agüero a revelar su fuente después de que ella se negó a decir, durante una declaración en horas de la mañana, cómo obtuvo el documento de la queja, alegando su derecho a proteger sus contactos y a no revelar sus nombres.

Mercedes Agüero, experiodista de 'La Nación', se negó a revelar sus fuentes ante una petición de la abogada de Celso Gamboa. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)

La defensora de Celso Gamboa argumentó que ningún derecho es absoluto.

En este juicio, se debate si Celso Gamboa y Berenice Smith otorgaron una ventaja indebida a Johnny Araya para que su nombre no apareciera como imputado en una causa específica, de previo a las elecciones municipales del 2016. En aquel momento, La Nación elaboraba un reportaje sobre los candidatos con procesos judiciales pendientes.

El lunes de esta semana, el técnico judicial 2, Arnold Téllez Espino, declaró que, a principios del 2016, él gestionó la eliminación del nombre del exalcalde de San José del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba entre los imputados por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.

Téllez dijo que ejecutó el cambio por solicitud de la fiscala Natalia Rojas Méndez y precisó que, si bien le pareció extraña la petición, la acató sin ningún cuestionamiento y sin analizar si estaba actuando o no, conforme a derecho.

Posteriormente, Araya le habría entregado a la periodista Mercedes Agüero un documento en el que no figuraba en la causa en cuestión (en la cual Araya fue sobreseído en julio del 2016, después de las elecciones). Esto permitió al exalcalde de San José no aparecer con investigaciones judiciales pendientes cuando figuraba como candidato en los comicios municipales de febrero de 2016.

La tesis del Ministerio Público es que la entonces fiscala Natalia Rojas ordenó borrar el nombre de Johnny Araya tras una reunión con Celso Gamboa y Berenice Smith.

En noviembre del 2017, después de las elecciones en que Araya ganó la Alcaldía de San José, La Nación reveló que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción borró el nombre de Johnny Araya y publicó la queja de la funcionaria judicial que relató la presunta intervención de Celso Gamboa para que eso ocurriera.

Este artículo periodístico fue expuesto en la audiencia judicial de este martes.

