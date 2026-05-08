Jerarca del MOPT niega haber intercedido para evitar que le quitaran placas al jefe de despacho de Rodrigo Chaves

El ministro refutó las acusaciones del sindicato de Tráficos y niega haber pedido que le devolvieran placas a Gabriel Aguilar.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, negó haber intervenido para evitar que oficiales de tránsito le aplicaran una multa al jefe de despacho de Rodrigo Chaves y futuro ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

Zeledón reconoció que estuvo en el sitio, tal como ya lo había confirmado previamente Aguilar, pero refutó lo señalado por el secretario general del sindicato de la Policía de Tránsito, Joselito Ureña, quien aseguró que el jerarca se apersonó al sitio y que, según declaraciones de testigos, habría solicitado que le devolvieran las placas a Aguilar.

“En ningún momento solicité a ningún oficial un trato preferencial para don Gabriel ni mucho menos, de igual manera se ha indicado, que yo hice que no le retiraran las placas, lo cual es totalmente falso, de hecho a don Gabriel se le hizo un parte y se le retiraron las placas”, aseguró.

Zeledón insistió de que su “participación fue mínima” y que no tenía conocimiento ni de lo que había sucedido previo, ni lo que ocurrió posterior a que se retirara del sitio.

“Tampoco he tenido participación en buscar cómo devolver las placas ni mucho menos, ya es un tema de él si irá a impugnar el parte o irá a pagarlo, de lo cual yo no tengo la más mínima participación", añadió.

El incidente se registró el sábado pasada las 7 p.m. durante un retén en San José, entre calles 16 y 20. Según el representante de los tráficos, el futuro ministro de Justicia, habría generado el altercado al ser detenido por los oficiales de tránsito que realizaban el operativo en la zona, a quienes irrespetó, posteriormente “se encerró” en su vehículo y se negó a identificarse.

La noche del domingo 3 de mayo, Gabriel Aguilar, quien es jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y fue designado como ministro de Justicia por la mandataria electa, Laura Fernández, vivió un altercado con agentes de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública, en el centro de San José, en el sector de la Coca Cola. (Cortesía/La Nación/Cortesía/La Nación)

Aguilar por su parte manifestó en el noticiero “Nuestro Programa” de Trivisión, que fue él quien, durante el incidente, le dijo al oficial que consideraba la situación injusta y que pensaba hablar con Martín Sánchez, director de Tránsito.

Según el futuro ministro de Justicia, el ministro Zeledón se enteró de lo ocurrido y llegó al lugar porque estaba cerca de esa zona. “Simplemente llegó ahí, vio cómo estaba la situación y dijo: procedan conforme a la ley”, relató.

El Organismo de Investigación Judicial, confirmó que abrió de oficio una investigación en contra del futuro ministro de Justicia por los hechos citados. Además el secretario general del sindicato de Tránsito, pidió al jerarca del MOPT aclarar las supuestas actuaciones que fueron denunciadas por el mismo representante del gremio.