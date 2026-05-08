El País

Jerarca del MOPT niega haber intercedido para evitar que le quitaran placas al jefe de despacho de Rodrigo Chaves

Efraím Zeledón confirmó haber llegado al sitio para ver lo que estaba ocurriendo, pero asegura que no intervino ante los tráficos que estaban realizando la boleta al futuro jerarca de Justicia

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Por Patricia Recio
Ministro del MOPT
El ministro refutó las acusaciones del sindicato de Tráficos y niega haber pedido que le devolvieran placas a Gabriel Aguilar. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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