“Me fuí al suelo y él siguió gritándome; caí con la bicicleta y sin poder liberar los pies de los estribos en los zapatos. Mi intención era rebasar rápido el carro para alejarme. Ciertamente, no me venían persiguiendo pero fue evidente que el acompañante fue quien me agredió y el chofer se detuvo para eso”, comentó.