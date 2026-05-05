El País

Japón ofrece becas para costarricenses: así puede estudiar una carrera, maestría o técnico

Miles de estudiantes costarricenses ya pueden postularse a las becas del gobierno de Japón para cursar estudios universitarios, técnicos y de posgrado con apoyo económico completo

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Por Silvia Ureña Corrales
Convocatoria de becas japonesas recibe solicitudes hasta el 12 de junio de 2026, a las 12 p. m.
Convocatoria de becas japonesas recibe solicitudes hasta el 12 de junio de 2026, a las 12 p. m. (Canva stock/Grebeshkov)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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