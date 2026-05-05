Japón ofrece becas para costarricenses: así puede estudiar una carrera, maestría o técnico

Convocatoria de becas japonesas recibe solicitudes hasta el 12 de junio de 2026, a las 12 p. m.

El gobierno de Japón abrió la convocatoria 2027 de las becas Monbukagakusho para costarricenses que desean cursar estudios de posgrado, pregrado o educación técnica en universidades e instituciones japonesas.

La recepción de solicitudes cerrará el 12 de junio de 2026, a las 12 p. m., según la información divulgada para los tres programas.

Las becas son otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón bajo el programa MEXT. La oferta incluye la modalidad de research students, con opción a maestría o doctorado; undergraduate students, para cursar una carrera universitaria; y specialized training college students, para educación técnica.

En el caso de posgrado, la beca permite realizar investigación o ingresar a cursos de maestría, doctorado o programas profesionales de posgrado en universidades japonesas. La beca incluye el transporte aéreo (ida y regreso), gastos de estudio y una subvención mensual para gastos de hospedaje, alimentación, pago de servicios y material educativo.

Requisitos

Costarricense

Menor de 35 años (nacido en o después del 2 de abril de 1992)

Tener título universitario (mínimo bachillerato universitario)

Inglés avanzado y japonés básico preferiblemente. Se evaluarán ambos idiomas.

Disponibilidad para llegar a Japón en abril 2027 (también puede ser octubre)

Para pregrado, el programa cubre carreras universitarias en áreas de ciencias sociales, humanidades y ciencias de la salud. La beca incluye el transporte aéreo (ida y regreso), gastos de estudio y una subvención mensual para gastos de hospedaje, alimentación, pago de servicios, material educativo, etc.

Requisitos

Costarricense

Nacidos el o después del 2 de abril del 2002 (en principio entre 18 y 24 años)

Secundaria concluida o en su último año

Inglés avanzado y japonés básico preferiblemente (los cursos son en japonés). Se evaluarán ambos idiomas.

Disponibilidad para llegar a Japón a inicios de abril del 2027

La opción de educación técnica está dirigida a estudiantes que desean formarse en colegios especializados japoneses. Las áreas disponibles incluyen tecnología, negocios, educación y bienestar, economía del hogar, cultura y educación general. La beca dura tres años, de abril de 2027 a marzo de 2030, e incluye un año de preparación en idioma japonés.

La beca incluye el transporte aéreo (ida y regreso), gastos de estudio y una subvención mensual para gastos de hospedaje, alimentación, pago de servicios, material educativo, etc.

Requisitos

Costarricense

Nacidos el o después del 2 de abril del 2002 (en principio entre 18 y 24 años)

Secundaria concluida o en su último año

Inglés avanzado y japonés básico preferiblemente (los cursos son en japonés). Se evaluarán ambos idiomas.

Disponibilidad para llegar a Japón a inicios de abril del 2027

Las fechas de exámenes y entrevistas se comunicarán después. La Embajada de Japón informará esos detalles por correo electrónico a las personas que entreguen la documentación requerida.

La entrevista será únicamente para quienes obtengan los mejores resultados en los exámenes. Las autoridades recomendaron leer con atención la convocatoria oficial y la guía general antes de completar la solicitud.

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