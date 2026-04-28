Tecnología

Programa internacional abre becas en tecnología para mujeres costarricenses: así puede aplicar

Junior Achievement abrió convocatoria para mujeres de 18 a 29 años interesadas en tecnología

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Por Jailine González Gómez
Mujer Digital ofrece becas completas con certificación internacional en Ciberseguridad.
Mujer Digital ofrece becas completas con certificación internacional en Ciberseguridad. (Junior Achievement Américas/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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