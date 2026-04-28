Programa internacional abre becas en tecnología para mujeres costarricenses: así puede aplicar

Junior Achievement abrió una nueva convocatoria de Mujer Digital en Costa Rica, un programa internacional que ofrece becas completas con certificación en Ciberseguridad y formación para el empleo en el sector tecnológico. La iniciativa busca aumentar la participación femenina en el área de tecnologías de la información (TI), donde las mujeres representan menos del 30% de la fuerza laboral en América Latina, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa, desarrollado por Junior Achievement Américas junto con BID Lab, ya permitió que más de 1.025 mujeres jóvenes en Costa Rica se prepararan para ingresar al sector tecnológico. Esa cifra se suma a más de 5.200 mujeres egresadas en América Latina, con más de 2.500 certificaciones en Ciberseguridad y otras credenciales tecnológicas, así como más de 1.630 mujeres empleadas, muchas de ellas en puestos del sector TI.

Actualmente, el impacto regional del programa cuenta con el respaldo de Kyndryl Foundation, además del apoyo de Lenovo Foundation, Accenture, Cisco, Delta y Valvoline.

¿Cómo postularse?

La nueva convocatoria está dirigida a mujeres entre los 18 y 29 años interesadas en tecnología que deseen iniciar o reorientar su carrera profesional hacia el mundo digital, sin importar su formación previa.

Las becas incluyen certificaciones internacionales reconocidas por la industria, como Cisco Certified Support Technician (CCST) Cybersecurity, además de formación en habilidades socioemocionales como liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y adaptabilidad.

El programa también ofrece mentorías personalizadas para acompañar a cada participante en su proceso de inserción laboral y facilitar el contacto con empresas que buscan talento diverso y calificado.

Junior Achievement informó que los cupos son limitados y que el proceso de inscripción ya se encuentra abierto en Costa Rica.

Las interesadas deben registrarse por medio del sitio oficial de Mujer Digital en el enlace habilitado para postulaciones: https://jamujerdigital.org/inscribete/?utm_source=organico&utm_medium=prensa&utm_campaign=abril

El programa busca conectar a las participantes con empresas reales que requieren talento diverso y calificado en el sector tecnológico.

Cerrar la brecha de género en tecnología

Junior Achievement señaló que el sector tecnológico mantiene una marcada desigualdad de género en América Latina, por lo que Mujer Digital busca cerrar esa brecha mediante formación técnica intensiva y acceso directo a oportunidades laborales.

Con presencia activa en Costa Rica, México y Brasil, además de impacto comprobado en Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala, el programa continúa su expansión regional. Según la organización, durante su último año fiscal brindó más de 3,2 millones de experiencias educativas, en alianza con 15.700 escuelas, con apoyo de 22.700 voluntarios y 1.550 empresas locales y regionales.