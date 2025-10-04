El País

Inundaciones en el centro de Cartago tras fuertes lluvias este sábado

El agua se acumuló en algunas calles e ingresó a algunas viviendas, además de saturar alcantarillas

EscucharEscuchar
Por Keyna Calderón
Hasta el momento, no hay reporte de personas afectadas o evacuadas.
Algunas vías del centro de Cartago se inundaron por las fuertes lluvias de este sábado. Hasta el momento, no hay reporte de personas afectadas o evacuadas. Foto: (Keyna Calderó/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inundaciones en CartagoOchomogoEl GuarcoAgua Caliente

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.