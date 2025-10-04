Inundaciones en el centro de Cartago tras fuertes lluvias este sábado

Algunas vías del centro de Cartago se inundaron por las fuertes lluvias de este sábado. Hasta el momento, no hay reporte de personas afectadas o evacuadas. Foto:

Más de un hora de lluvia, debido a una tormenta eléctrica, provocó inundaciones en el centro de Cartago, por el mercado, y en zonas aledañas como Ochomogo, El Guarco, Agua Calienta y La Lima.

El agua inundó las calles e ingresó a algunas viviendas, además de saturar las alcantarillas. La fuerte lluvia también causó algunos accidentes de tránsito. Hasta el momento, no hay reporte de personas afectadas o evacuadas.

En esa provincia también se inundó la ruta paralela al nuevo paso a desnivel ubicado en la ruta 2, en las cercanías de Gas Tomza.

El hecho ocurrió en el sentido San José-Cartago, cerca de donde aún se desarrollan las obras viales.

Algunas vías del centro de Cartago se inundaron por las fuertes lluvias de este sábado. Al tiempo que provocó algunos accidentes de tránsito. Foto: (Keyna Calderón/La Nación)

Debido a las fuertes lluvias, algunas alcantarillas se saturaron en Cartago centro, la tarde de este sábado. Foto: (Keyna Calderón/La Nación)