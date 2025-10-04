Inundaciones en el centro de Cartago tras fuertes lluvias este sábado

Más de un hora de lluvia, debido a una tormenta eléctrica, provocó inundaciones en el centro de Cartago, por el mercado, y en zonas aledañas como Ochomogo, El Guarco, Agua Calienta y La Lima.
El agua inundó las calles e ingresó a algunas viviendas, además de saturar las alcantarillas. La fuerte lluvia también causó algunos accidentes de tránsito. Hasta el momento, no hay reporte de personas afectadas o evacuadas.
Inundaciones Cartago
En esa provincia también se inundó la ruta paralela al nuevo paso a desnivel ubicado en la ruta 2, en las cercanías de Gas Tomza.
El hecho ocurrió en el sentido San José-Cartago, cerca de donde aún se desarrollan las obras viales.