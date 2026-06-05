Inspección técnica vehicular: Dekra habilita jornada especial en 11 estaciones este domingo

La iniciativa busca atender la alta demanda del servicio y ofrecer horarios extraordinarios más cómodos para los usuarios.

Ante la alta demanda del servicio, Dekra Costa Rica realizará una jornada especial de inspección técnica vehicular este domingo 7 de junio, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de citas y facilitar el acceso a los conductores que requieren cumplir con este trámite.

Para ello, la empresa habilitará 11 estaciones en diferentes puntos del país con horarios extendidos, lo que permitirá a los usuarios realizar la inspección en un día no habitual.

La atención se brindará únicamente mediante cita previa, según informó la compañía.

Las sucursales habilitadas operarán en horarios especiales. La mayoría atenderá de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., incluyendo Heredia, Alajuela, Alajuelita, Santo Domingo, Guápiles, Pérez Zeledón, Limón, Liberia y Nicoya. Puntarenas y Cañas funcionarán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La empresa reiteró que la atención será únicamente mediante cita previa, por lo que los usuarios deben agendar su espacio con anticipación y asegurarse de que el vehículo cumpla con los requisitos básicos antes de presentarse.

Las citas pueden gestionarse en el sitio oficial Dekra Costa Rica o llamando al 4000-1100, donde se puede seleccionar estación y horario.