El País

Inspección técnica vehicular: Dekra habilita jornada especial en 11 estaciones este domingo

Más opciones de horario a los conductores en todo el país

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Por Libia Solano Meza
La iniciativa busca atender la alta demanda del servicio y ofrecer horarios extraordinarios más cómodos para los usuarios.
La iniciativa busca atender la alta demanda del servicio y ofrecer horarios extraordinarios más cómodos para los usuarios. (DEKRA/DEKRA)







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DEKRAInspección técnica vehicular
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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