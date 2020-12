“La institución pretende que eso no se dé, ya que esto viene a salvar vidas, recordemos que los objetivos de Sicom no son simplemente cámaras en las carreteras, es un proyecto de videoanalítica, videovigilancia y fotomulta, tres objetivos diferentes, todos dirigidos al sector transporte del MOPT (...) íbamos a poder sancionar temas tan importantes dirigidos a la protección de la vida como el irrespeto a la luz roja de semáforo, giros no permitidos, velocidades temerarias y exceso de velocidad, todos son elementos apuntados directamente a salvar vidas”, agregó.