“Me fui al agua con todo y vehículo. La puerta no abría, no sé nadar y en ese momento sentí la muerte encima. Pensé que estaba respirando por última vez. De pronto, apareció en la orilla un hombre, era como un ángel enviado por Dios, que al ver lo que estaba pasando se lanzó al agua y sacando fuerzas que parecía no tener me rescató y llevó a tierra", recordó.