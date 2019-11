“Un caso emblemático es la ruta a San Carlos, porque esa ruta tenía problemas técnicos (...) y se necesitaba técnicamente determinarlo. Antes, no se podía tener un costo real de la obra y un tiempo de ejecución. Con una gran presión política, después de más de una década de incertidumbre, ¿cuál es la respuesta política que se da? Decir, ‘sí hay una ruta, hay que conseguir financiamiento y sí se hará la Abundancia- Sucre’, pero también decir que la obra no va a estar en esta Administración y decirlo así en San Carlos cae mal, pero es la verdad, no va a estar después de este tiempo”, puntualizó.