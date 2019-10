Tras consultar a las partes, el órgano contralor determinó: “Así las cosas, en el análisis que realice la Administración deberá determinar claramente si esta carta resulta válida o no para contabilizar experiencia en obras de carretera y las razones pertinentes, o para obras de cruces de ríos, o por qué, a pesar de resultar válida para obras de carreteras –que es lo que se desprende de su respuesta- no puede ser tomada del todo como válida por no cumplir con el criterio sobre obras sobre ríos, debiendo reiterarle a la Administración la necesidad de que el análisis que realice de cada uno de los puntos indicados en la presente resolución, se realice con la debida y suficiente motivación”, señaló la Contraloría.