El País

Informe final de Lanamme confirma fallas en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber; MECO refuta resultados

Lanamme alerta sobre deformaciones prematuras, capacidad de frenado reducida y riesgos de seguridad en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia. La empresa ejecutora, MECO, descalifica capacidad de análisis del laboratorio

Por Patricia Recio

Un informe final entregado por el Laboratorio Nacional de Materiales de Modelos Estructurales (Lanamme) confirmó incumplimientos en la calidad de los arreglos realizados entre marzo de 2024 y marzo de 2025 en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste, por la empresa MECO.








Pista de LiberiaAeropuerto Daniel OduberMECOLanamme
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

