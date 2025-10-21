INEC abre vacantes con salarios de hasta ¢900 mil: estos son los requisitos y cómo postularse

El INEC busca personal para plazas temporales en distintas regiones. Los puestos incluyen trabajo de campo, oficina y teletrabajo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió varios concursos mixtos para contrataciones por tiempo determinado, dirigidos a personas con diversos niveles académicos y experiencia laboral.

Las plazas disponibles se ubican en diferentes regiones del país y responden a necesidades operativas del Censo Nacional Agropecuario (Cenagro).

Choferes para zonas rurales

El Concurso Mixto N.º 143-2025 busca contratar choferes para la Unidad de Recolección de Información del Cenagro. Las plazas son para laborar en Tarrazú, Daniel Flores de Pérez Zeledón, Pejibaye, Coto Brus, Cañas y Nandayure.

El puesto requiere educación primaria completa, seis meses de experiencia como chofer, licencia B1 al día y conocimientos básicos en mecánica automotriz y normativa de tránsito. El salario global asciende a ¢406.463. La contratación se realiza bajo la modalidad de Servicios Especiales.

Asistentes administrativos en modalidad mixta

Para el Concurso Mixto N.º 149-2025, el INEC ofrece una plaza de asistente administrativo en el Proceso de Servicios Institucionales, con una jornada combinada de teletrabajo y presencialidad. El primer mes la persona trabajará de forma 100% presencial.

Se solicita bachillerato en educación media, cursos básicos de computación y experiencia de al menos seis meses en trámites de facturación, conciliaciones, pedidos y uso de plataformas de monitoreo vehicular como GPS.

El salario global es de ¢484.102. Se requiere flexibilidad horaria y disponibilidad para giras.

Técnicos y profesionales para trabajo de campo

El Concurso Mixto N.º 145-2025 está dirigido a personas con bachillerato en educación media y al menos 60 créditos universitarios en administración, economía o planificación.

El puesto es de subagente de zona, clase Técnico B, para labores de recolección de datos y supervisión en Liberia, Nicoya, Cañas y Nandayure.

Se ofrece un salario global de ¢634.813. Las funciones se ejecutan en teletrabajo móvil, con desplazamientos constantes. La persona seleccionada deberá asumir los costos de traslado si no reside en la zona.

Además, el Concurso Mixto N.º 146-2025 está orientado a profesionales con bachillerato universitario en agronomía, economía o administración. No se exige experiencia laboral previa. Las plazas son para agente de zona y están disponibles en Liberia, Nicoya, Cañas y Nandayure.

El puesto tiene un salario global de ¢904.266. Incluye labores de supervisión, recolección de datos y actualización cartográfica de fincas. Se requiere disponibilidad para trabajo de campo y fines de semana.

Proceso de inscripción abierto

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en el sitio web del INEC: https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos.

El plazo de inscripción para los concursos mixtos n.ºs 145, 146 y 143 se extenderá del 18 al 26 de octubre de 2025, mientras que para el concurso n.º 149 la fecha límite es el 23 de octubre de 2025.

Para consultas adicionales, está habilitado el teléfono 2527-1000 o 2527-1043, según el concurso.