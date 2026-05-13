El País

Incofer recibe donación de Portugal para modernizar servicio ferroviario en Costa Rica

La herramienta permitirá a las personas usuarias consultar horarios y tiempos estimados de llegada de los trenes

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Por Silvia Ureña Corrales
Tren Paraíso, fin del recorrido
Nueva herramienta permitirá consultar horarios y tiempos de llegada de trenes en tiempo real. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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