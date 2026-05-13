Incofer recibe donación de Portugal para modernizar servicio ferroviario en Costa Rica

La modernización ferroviaria de Costa Rica recibió un impulso con la donación de dispositivos tecnológicos al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), durante un acto realizado en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La herramienta digital, entregada por la plataforma portuguesa UbiRider, permitirá al Incofer contar por primera vez con información en tiempo real sobre la operación de los trenes.

Las personas usuarias podrán consultar horarios actualizados y tiempos estimados de llegada. La medida busca mejorar la planificación de viajes en la Gran Área Metropolitana.

La donación se dio en el marco de una actividad de cooperación entre Costa Rica, Portugal y la Unión Europea, con participación de autoridades diplomáticas, representantes del Incofer y delegados de la empresa tecnológica.

La plataforma funciona con tecnología en la nube y procesamiento de datos en tiempo real. Según la Cancillería, este avance abre la puerta a una futura integración entre el tren y la red de autobuses.

La viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación, Lydia Peralta Cordero, afirmó que la iniciativa muestra el aporte de la cooperación internacional cuando se concreta en soluciones para la población.