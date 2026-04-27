Incofer habilitará servicio especial de trenes para Traspaso de Poderes en el Estadio Nacional

Incofer ofrecerá trenes especiales hacia La Sabana por el Traspaso de Poderes, además de sus servicios regulares.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) habilitará un servicio especial de trenes el próximo viernes 8 de mayo con motivo del Traspaso de Poderes, que se realizará en el Estadio Nacional, en La Sabana.

La institución informó que, además de los servicios habituales en todas las rutas y horarios regulares, se ofrecerán trenes especiales con destino a La Sabana para facilitar la movilidad de las personas que asistirán a esta actividad oficial.

Las salidas especiales estarán disponibles desde Cartago, Alajuela, Heredia y San José.

Desde Cartago habrá trenes a las 7:40 a. m., 8:11 a. m. y 9:01 a. m. Desde Alajuela saldrá un tren a las 8:31 a. m.

Desde Heredia se habilitarán servicios a las 8:54 a. m. y 9:31 a. m.

Desde la Estación del Atlántico, en San José, las salidas serán a las 8:30 a. m., 9:00 a. m., 9:29 a. m., 9:50 a. m. y 9:56 a. m.

Desde la Estación del Pacífico habrá trenes a las 8:45 a. m., 9:15 a. m., 9:44 a. m., 10:05 a. m. y 10:11 a. m.

Para el regreso desde La Sabana, Incofer programó dos salidas hacia la Estación del Atlántico: una a las 2:45 p. m. y otra a las 3 p. m.

Partiendo de esa terminal, los pasajeros podrán conectar con los servicios regulares hacia Cartago, Heredia y Alajuela.

La institución indicó que se aplicarán las tarifas regulares aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para cada tramo.