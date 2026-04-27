Incofer habilitará servicio especial de trenes para Traspaso de Poderes en el Estadio Nacional

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) habilitará un servicio especial de trenes el próximo viernes 8 de mayo con motivo del Traspaso de Poderes, que se realizará en el Estadio Nacional, en La Sabana.
La institución informó que, además de los servicios habituales en todas las rutas y horarios regulares, se ofrecerán trenes especiales con destino a La Sabana para facilitar la movilidad de las personas que asistirán a esta actividad oficial.
Las salidas especiales estarán disponibles desde Cartago, Alajuela, Heredia y San José.
Desde Cartago habrá trenes a las 7:40 a. m., 8:11 a. m. y 9:01 a. m. Desde Alajuela saldrá un tren a las 8:31 a. m.
Desde Heredia se habilitarán servicios a las 8:54 a. m. y 9:31 a. m.
Desde la Estación del Atlántico, en San José, las salidas serán a las 8:30 a. m., 9:00 a. m., 9:29 a. m., 9:50 a. m. y 9:56 a. m.
Desde la Estación del Pacífico habrá trenes a las 8:45 a. m., 9:15 a. m., 9:44 a. m., 10:05 a. m. y 10:11 a. m.
Para el regreso desde La Sabana, Incofer programó dos salidas hacia la Estación del Atlántico: una a las 2:45 p. m. y otra a las 3 p. m.
Partiendo de esa terminal, los pasajeros podrán conectar con los servicios regulares hacia Cartago, Heredia y Alajuela.
La institución indicó que se aplicarán las tarifas regulares aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para cada tramo.