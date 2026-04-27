El País

Incofer habilitará servicio especial de trenes para Traspaso de Poderes en el Estadio Nacional

Habrá salidas especiales desde Cartago, Heredia, Alajuela y San José el 8 de mayo hacia La Sabana

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Por Jailine González Gómez
Regresó el tren de Cartago a San José, y viceversa
Incofer ofrecerá trenes especiales hacia La Sabana por el Traspaso de Poderes, además de sus servicios regulares. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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