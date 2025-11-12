El País

INA lanza cursos gratuitos en agro y tecnología para 2026: fechas y requisitos

La institución ofrece cursos gratuitos en agricultura y tecnología para el 2026. Inscripción presencial o virtual según modalidad. Conozca fechas, requisitos y contacto

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Centro de Formación Profesional de San Ramón del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El INA abrió inscripciones para cursos gratuitos en agricultura y tecnología que iniciarán en enero de 2026. (Foto: INA.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCINACursos virtualesCursos presenciales
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.