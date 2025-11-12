INA lanza cursos gratuitos en agro y tecnología para 2026: fechas y requisitos

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) comunicó la apertura de inscripciones para programas técnicos gratuitos que se impartirán entre enero y abril de 2026. Las capacitaciones están disponibles en modalidad presencial y virtual, según el tipo de formación.
A continuación, el detalle curso por curso.
Cursos presenciales- sector agropecuario:
Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO), Oreamuno, Cartago. Fecha de inscripción: Martes 11 de noviembre de 2025, de 7 a. m. a 3 p. m. o hasta llenar cupos.
1. Abonos orgánicos
- Inicio: 19 de enero de 2026
- Finaliza: 9 de marzo de 2026
- Horario: Lunes, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Saber leer y escribir, tener más de 15 años, dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas.
2. Abonos orgánicos (segunda edición)
- Inicio: 28 de enero de 2026
- Finaliza: 18 de marzo de 2026
- Horario: Miércoles, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mismos que el curso anterior.
3. Sistemas agroforestales
- Inicio: 23 de enero de 2026
- Finaliza: 17 de abril de 2026
- Horario: Viernes, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mayor de 15 años, lectura, escritura y operaciones básicas.
4. Protección del recurso hídrico
- Inicio: 9 de febrero de 2026
- Finaliza: 13 de abril de 2026
- Horario: Lunes, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mayor de 18 años, lectura, escritura, operaciones básicas.
5. Registro de actividades en la empresa agropecuaria
- Inicio: 29 de enero de 2026
- Finaliza: 12 de marzo de 2026
- Horario: Jueves, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mayor de 15 años, lectura, escritura y matemáticas básicas.
6. Mercadeo agropecuario
- Inicio: 3 de febrero de 2026
- Finaliza: 14 de abril de 2026
- Horario: Martes, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mayor de 15 años, saber leer, escribir y conocimientos básicos matemáticos.
7. Lombricultura
- Inicio: 20 de enero de 2026
- Finaliza: 10 de marzo de 2026
- Horario: Martes, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mayor de 15 años, lectura y escritura, dominio de operaciones básicas.
8. Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios
- Inicio: 2 de febrero de 2026
- Finaliza: 23 de marzo de 2026
- Horario: Lunes, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mayor de 15 años, lectura, escritura, operaciones básicas.
9. Administración agropecuaria
- Inicio: 28 de enero de 2026
- Finaliza: 22 de abril de 2026
- Horario: Miércoles, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mayor de 15 años, lectura, escritura, operaciones básicas.
10. Control biológico de fitopatógenos
- Inicio: 5 de marzo de 2026
- Finaliza: 30 de abril de 2026
- Horario: Jueves, 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Mayor de 15 años, lectura, escritura y dominio básico de matemáticas.
Cursos virtuales- sector tecnológico
Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica, INA Inscripción abierta hasta el 1 de diciembre de 2025 Modalidad virtual o presencial según el curso
1. Network Defense
- Inicio: 23 de enero de 2026
- Finaliza: 5 de marzo de 2026
- Modalidad: Autoaprendizaje virtual
- Requisitos: Tercer ciclo aprobado, conocimientos en redes, acceso a computadora con Internet.
2. Endpoint Security
- Inicio: 23 de enero de 2026
- Finaliza: 5 de marzo de 2026
- Modalidad: Virtual
- Requisitos: Tercer ciclo aprobado, experiencia básica en ciberseguridad, equipo con conexión a Internet.
3. Instalación de infraestructura física para redes
- Inicio: 18 de mayo de 2026
- Finaliza: 6 de noviembre de 2026
- Modalidad: Presencial, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3 p.m.
- Requisitos: Tercer ciclo aprobado, conocimientos previos en cableado estructurado.
4. Instalación de infraestructura física para redes
- Inicio: 18 de junio de 2026
- Finaliza: 6 de febrero de 2027
- Modalidad: Presencial, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3 p.m.
- Requisitos: Tercer ciclo aprobado, conocimientos previos en cableado estructurado.
4. Implementación de servicios en la nube – Google Cloud Computing
- Inicio: 14 de enero de 2026
- Finaliza: 18 de marzo de 2026
- Modalidad: Virtual
- Requisitos: Tercer ciclo aprobado, dominio básico de plataformas digitales, computadora con Internet.
Las personas interesadas también pueden consultar información adicional en la página web www.ina.ac.cr o seguir las actualizaciones en el perfil oficial del INA en Facebook.