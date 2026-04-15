INA habilita estos tres cursos gratuitos en San José y Heredia: conozca los detalles y cómo inscribirse

El INA habilitó cursos de tapicería, Cisco y plásticos.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de tres cursos de capacitación que se impartirán en San José y Heredia.

Se trata de un curso sobre tapicería de muebles y autos, así como redes de computadoras (Cisco) y operador de equipos de transformación de plásticos.

Si usted está interesado en inscribirse, estos son los detalles:

Curso de tapicería de muebles y autos

Este curso se llevará a cabo en el Centro de Formación Profesional de La Florida Sur, ubicado en San José (Colonia Kennedy, detrás del Colegio Técnico de San Sebastián).

Duración del curso:

Del 13 de mayo al 20 de noviembre de 2026.

Horario:

Presencial de lunes a viernes, 6 horas diarias.

De 7:00 a.m. a 1:15 p.m. (requiere disponibilidad de tiempo completo)

Requisitos:

Mayor de 17 años

Cédula al día o DIMEX en el caso de los extranjeros

Documento original y copia de título de primaria o sexto grado (mínimo)

Título extranjero debe estar reconocido por el MEP

Aprobar proceso de admisión

Cómo inscribirse:

Se realiza en línea a través de www.inainscripcioncursos.ac.cr del 14 al 21 de abril o hasta agotar cupos.

o hasta agotar cupos. Para consultas, puede escribir a floridasur@ina.ac.cr.

Curso de redes de computadoras (Cisco)

La capacitación se impartirá en el Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones (Cenate), en el edificio 5 de la Unidad Regional de Heredia, 400 oeste del Hospital Nuevo de Heredia.

Duración del curso:

Del 19 de mayo de 2026 al 6 de abril del 2027.

Horario:

Martes y jueves de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. (presencial)

Requisitos:

Mayor de 17 años

Saber leer y escribir

Dominar operaciones matemáticas básicas

Bachillerato en educación media

Conocimiento básico en el sistema operativo de Windows y uso de aplicaciones dentro del mismo

Crear usuario en www.ane.cr

Aprobar entrevista y prueba técnica

Cómo inscribirse:

Enviar requisitos a rcuellarvelado@ina.ac.cr: cédula por ambos lados, título de bachiller y captura del registro

El horario de atención es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

También puede contactar al teléfono 2220-7304.

El INA habilitó nuevos cursos para este 226. (INA/Redes sociales)

Curso operador/a de equipos de transformación de plásticos

El curso tendrá lugar en el Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico (Cegryplast), situado en La Uruca, frente al Parque de Diversiones.

Duración del curso:

Del 4 de mayo al 31 de julio de 2026.

Horario:

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:30 p.m. (presencial).

Requisitos:

Mayor de 18 años

Sexto grado aprobado

Cédula o DIMEX

Título extranjero reconocido por el MEP

Estar pendiente del correo (toda la información llegará por ese medio)

Cupo: 30 personas

Cómo inscribirse:

El proceso es virtual mediante www.inainscripcioncursos.ac.crdesde el martes 14 hasta el domingo 19 de abril (desde las 9:00 a.m.).

El cupo está limitado a 30 personas .

. Para más información: dzeledoncespedes@ina.ac.cr.