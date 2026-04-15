El País

INA habilita estos tres cursos gratuitos en San José y Heredia: conozca los detalles y cómo inscribirse

El INA ofrece nuevas capacitaciones en San José y Heredia. Conozca las fechas, requisitos y cómo inscribirse en los cursos.

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Por Yucsiany Salazar
INA Centro de Formación Profesional San Ramón CAPTURA DE VIDEO DEL INA
El INA habilitó cursos de tapicería, Cisco y plásticos.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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