INA habilita estos tres cursos gratuitos en San José y Heredia: conozca los detalles y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de tres cursos de capacitación que se impartirán en San José y Heredia.
Se trata de un curso sobre tapicería de muebles y autos, así como redes de computadoras (Cisco) y operador de equipos de transformación de plásticos.
Si usted está interesado en inscribirse, estos son los detalles:
Curso de tapicería de muebles y autos
Este curso se llevará a cabo en el Centro de Formación Profesional de La Florida Sur, ubicado en San José (Colonia Kennedy, detrás del Colegio Técnico de San Sebastián).
Duración del curso:
- Del 13 de mayo al 20 de noviembre de 2026.
Horario:
- Presencial de lunes a viernes, 6 horas diarias.
- De 7:00 a.m. a 1:15 p.m. (requiere disponibilidad de tiempo completo)
Requisitos:
- Mayor de 17 años
- Cédula al día o DIMEX en el caso de los extranjeros
- Documento original y copia de título de primaria o sexto grado (mínimo)
- Título extranjero debe estar reconocido por el MEP
- Aprobar proceso de admisión
Cómo inscribirse:
- Se realiza en línea a través de www.inainscripcioncursos.ac.cr del 14 al 21 de abril o hasta agotar cupos.
- Para consultas, puede escribir a floridasur@ina.ac.cr.
Curso de redes de computadoras (Cisco)
La capacitación se impartirá en el Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones (Cenate), en el edificio 5 de la Unidad Regional de Heredia, 400 oeste del Hospital Nuevo de Heredia.
Duración del curso:
- Del 19 de mayo de 2026 al 6 de abril del 2027.
Horario:
- Martes y jueves de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. (presencial)
Requisitos:
- Mayor de 17 años
- Saber leer y escribir
- Dominar operaciones matemáticas básicas
- Bachillerato en educación media
- Conocimiento básico en el sistema operativo de Windows y uso de aplicaciones dentro del mismo
- Crear usuario en www.ane.cr
- Aprobar entrevista y prueba técnica
Cómo inscribirse:
- Enviar requisitos a rcuellarvelado@ina.ac.cr: cédula por ambos lados, título de bachiller y captura del registro
- El horario de atención es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- También puede contactar al teléfono 2220-7304.
Curso operador/a de equipos de transformación de plásticos
El curso tendrá lugar en el Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico (Cegryplast), situado en La Uruca, frente al Parque de Diversiones.
Duración del curso:
- Del 4 de mayo al 31 de julio de 2026.
Horario:
- Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:30 p.m. (presencial).
Requisitos:
- Mayor de 18 años
- Sexto grado aprobado
- Cédula o DIMEX
- Título extranjero reconocido por el MEP
- Estar pendiente del correo (toda la información llegará por ese medio)
- Cupo: 30 personas
Cómo inscribirse:
- El proceso es virtual mediante www.inainscripcioncursos.ac.crdesde el martes 14 hasta el domingo 19 de abril (desde las 9:00 a.m.).
- El cupo está limitado a 30 personas.
- Para más información: dzeledoncespedes@ina.ac.cr.