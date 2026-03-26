INA habilita cursos en todo el país: así puede matricularse y asegurar su cupo

Cursos del INA abren matrícula en 2026 con opciones en tecnología, servicios y alimentos en distintas sedes del país.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) habilitó la matrícula para múltiples cursos de capacitación en distintas regiones del país, con programas que inician entre abril y junio de 2026 en áreas técnicas, industriales, servicios y emprendimiento.

La institución informó que los cursos están dirigidos a personas mayores de 15, 17 o 18 años, según el programa, y buscan fortalecer habilidades laborales en sectores con alta demanda.

Cursos en electrónica

El curso de configuración de controles lógicos programables se impartirá del 9 al 24 de abril de 2026, en el Cenate en Heredia. Las clases serán de lunes a viernes de 3 p. m. a 8:20 p. m.

Como requisitos, se solicita ser mayor de 18 años, contar con sexto grado aprobado y conocimientos básicos en electricidad y computación.

La inscripción se realiza por correo electrónico hasta llenar cupo de 8 a. m. a 3 p. m.

Formación tecnológica

El INA impartirá el curso de instalación de infraestructura para redes de comunicación de datos en Guácimo, Limón, del 22 de junio de 2026 al 6 de febrero de 2027.

Las clases serán presenciales de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 3 p. m. y se requiere noveno año aprobado y conocimientos en herramientas informáticas.

Además, en Talamanca se abrirá otro grupo de este mismo programa del 18 de mayo de 2026 al 16 de noviembre del 2026, con iguales requisitos.

En ambos casos, la inscripción incluye una sesión de orientación vocacional en abril.

Cursos en servicios y atención al cliente

El programa de servicio a la clientela se impartirá en Hatillo del 6 de abril al 4 de mayo de 2026.

El horario será de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 1:30 p. m. y está dirigido a personas mayores de 15 años con sexto grado aprobado.

La inscripción se realiza en línea hasta completar los cupos disponibles.

Capacitación en alimentos

En Alajuela, el INA ofrecerá varios cursos del sector alimentario en el Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria.

El curso de expendedor de productos cárnicos se impartirá del 20 de abril al 28 de julio de 2026, mientras que panificación tradicional se desarrollará del 18 de mayo al 2 de noviembre de 2026.

También se impartirá el programa de procesamiento de productos lácteos, del 1 de junio al 6 de noviembre de 2026.

Todos estos cursos son presenciales, en horario de 7:30 a. m. a 2 p. m. o de 2 p. m. a 8 p. m., según el programa.

Entre los requisitos destacan ser mayor de edad, contar con sexto grado aprobado y cumplir con normas sanitarias como el carné de manipulación de alimentos.

La inscripción incluye sesiones informativas presenciales entre marzo y mayo de 2026.

Programas en emprendimiento y habilidades digitales

En Heredia, el INA impartirá el curso de gestión del emprendimiento del 7 de abril al 23 de junio de 2026.

Las clases serán martes y jueves de 2 p. m. a 4:40 p. m. y está dirigido a personas con sexto grado que tengan interés en desarrollar negocios.

La inscripción es hasta llenar el cupo en el sitio web de la institución.

Asimismo, el programa de desarrollo de habilidades digitales se impartirá del 10 de abril al 4 de noviembre de 2026, con grupos en horario de tarde y noche.

Ambos cursos requieren ser mayores de 15 años y la matrícula es hasta llenar el cupo y se gestiona por correo electrónico.

Formación en turismo

En Guanacaste se abrirá el curso de prestación de servicio y atención a huéspedes, del 24 de junio de 2026 al 11 de noviembre de 2027.

Este programa es presencial y requiere bachillerato en educación media, además de conocimientos en inglés.

La inscripción será presencial el 14 de abril de 2026 a las 9 a. m. en Carrillo.

Administración para mipymes

El INA también impartirá el curso de gestión de la administración mipymes del 17 de abril al 25 de setiembre de 2026.

Las clases serán en modalidad remota los lunes, miércoles y viernes de 2 p. m. a 4:40 p. m.

El programa está dirigido a personas con sexto grado aprobado interesadas en emprendimientos o pequeñas empresas.

La matrícula es por medio de correo electrónico hasta llenar el cupo.

El INA recordó que los cupos son limitados y que cada curso tiene requisitos específicos, por lo que recomendó a las personas interesadas revisar con detalle las condiciones y fechas de inscripción antes de aplicar.