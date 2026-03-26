El País

INA habilita cursos en todo el país: así puede matricularse y asegurar su cupo

Con opciones en tecnología, servicios y alimentos, el INA ofrece nuevas capacitaciones en 2026. Conozca quiénes pueden aplicar y cómo acceder a los cupos

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Por Silvia Ureña Corrales
Centro de Formación Profesional de San Ramón del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Cursos del INA abren matrícula en 2026 con opciones en tecnología, servicios y alimentos en distintas sedes del país. (Foto: INA.)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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