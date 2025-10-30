El País

INA anuncia nuevos cursos en áreas técnicas con opciones presenciales y virtuales: así puede inscribirse

Conozca cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INA en redes, programación y madera. Hay opciones virtuales y presenciales para empezar en diciembre

Por Silvia Ureña Corrales
Personas interesadas en aprender inglés con una beca del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tienen hasta este martes 11 de marzo para completar su inscripción en la plataforma habilitada. Se ofrecen 3.000 becas en modalidad presencial y virtual.
Tres cursos técnicos del INA abrirán matrícula en octubre y noviembre. Las opciones incluyen clases virtuales y presenciales. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

