INA anuncia nuevos cursos en áreas técnicas con opciones presenciales y virtuales: así puede inscribirse

Tres cursos técnicos del INA abrirán matrícula en octubre y noviembre. Las opciones incluyen clases virtuales y presenciales.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) habilitó la inscripción para tres cursos técnicos gratuitos, que se impartirán entre diciembre del 2025 y junio del 2026.

Las formaciones están dirigidas a personas jóvenes y adultas con interés en capacitarse en áreas como redes, programación computacional y mecanizado de mobiliario.

La oferta incluye modalidades presenciales y virtuales, con diferentes requisitos según el curso seleccionado.

Curso: Aspectos fundamentales en redes

Este programa está a cargo del Centro de Formación Profesional La Florida y se impartirá de manera virtual. Iniciará el 3 de diciembre del 2025 y finalizará el 14 de enero del 2026.

El curso tiene una duración de cuatro semanas y permite al participante realizar las actividades en cualquier momento del día, según disponibilidad.

Para inscribirse se requiere tener más de 15 años, haber concluido al menos el quinto año de secundaria o bachillerato, y contar con conocimientos básicos en informática e Internet. También se solicita disponer de una computadora propia con acceso a Internet.

La matrícula estará disponible hasta el 4 de noviembre del 2025 a través del sitio www.ane.cr, o hasta agotar los espacios. Esta capacitación es de autoaprendizaje, sin profesor asignado.

Curso: Aplicación de la lógica computacional

El INA en San Ramón ofrecerá el curso del 15 de diciembre del 2025 al 9 de marzo del 2026, en modalidad presencial. Se trata de un programa introductorio en programación, con clases de lunes a viernes. El participante podrá escoger entre dos horarios: de 7 a. m. a 10 a. m., o de 10:30 a. m. a 1:30 p. m.

Como requisito, se exige tener al menos 15 años, haber aprobado noveno año, y manejar conocimientos básicos en uso de computadoras y navegación web. Además, se debe pasar un proceso de selección.

Las inscripciones se realizan en www.inainscripcioncursos.ac.cr hasta el 16 de noviembre del 2025, a partir de las 8 a. m.

El curso se impartirá en el INA de San Ramón, frente al Mall Plaza Occidente.

Curso: Mecanizado de mobiliario

El Centro de Formación Profesional de Tirrases abrirá el curso entre el 12 de enero y el 15 de junio del 2026. Las clases serán presenciales y se desarrollarán frente al Ebais de Tirrases, en Curridabat.

Para ingresar, la persona debe tener mínimo 17 años, ser costarricense o extranjera con DIMEX vigente, y haber concluido al menos el sexto grado. También se requiere dominio de operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división).

Este curso está dirigido a quienes tienen interés en el área de maderas y es obligatorio asistir al proceso de orientación vocacional. No hay ningún tipo de restricción por edad, sexo o etnia.

La inscripción debe realizarse por medio del correo rcerdasrodriguez@ina.ac.cr.