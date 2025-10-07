Estos son los nuevos cursos gratuitos disponibles del INA y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de inscripciones para ocho cursos de capacitación gratuitos en áreas de alta demanda como ciberseguridad, salud, turismo y agricultura.
Las inscripciones estarán disponibles del 7 al 24 de octubre, según el curso, y los cupos son limitados.
Las formaciones serán impartidas de forma virtual o presencial, dependiendo de la especialidad, y están dirigidas a personas desde los 15 o 18 años, según los requisitos específicos de cada programa.
Cursos disponibles y fechas clave
- Cyber Threat Management
- Modalidad: Virtual (Autoaprendizaje)
- Fechas: Del 3 al 17 de noviembre de 2025
- Requisitos: Haber aprobado los cursos de Endpoint Security y Network Defense
- Lugar: Plataforma CISCO, CENATE Heredia
- Inscripción: Del martes 7 al 14 de octubre de 8 a.m. a 3:30 p.m.
- Endpoint Security
- Modalidad: Virtual (Autoaprendizaje)
- Fechas: Del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
- Lugar: Plataforma Cisco, Cenate Heredia
- Requisitos: Computadora con Internet y conocimiento en Windows.
- Inscripción: Del martes 7 al 14 de octubre de 8 a.m. a 3:30 p.m.
- Network Defense
- Modalidad: Virtual (Autoaprendizaje)
- Fechas: Del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025
- Lugar: Plataforma Cisco, Cenate Heredia
- Requisitos: Computadora con Internet y conocimiento en Windows.
- Inscripción: Del martes 7 al 14 de octubre de 8 a.m. a 3:30 p.m.
- Introducción a la Ciberseguridad
- Modalidad: Virtual (Autoaprendizaje)
- Fechas: Del 17 al 20 de noviembre de 2025
- Lugar: Plataforma Cisco, Cenate Heredia
- Requisitos: Computadora con Internet y conocimiento en Windows.
- Inscripción: Del martes 7 al 14 de octubre de 8 a.m. a 3:30 p.m.
- Cultivo de hortalizas
- Modalidad: Presencial
- Fechas: Del 4 al 21 de noviembre de 2025
- Lugar: Parque La Libertad, Cegea, Desamparados
- Inscripción: 24 de octubre, 8 a. m.
- Gestión de residuos sólidos en salud y afines
- Modalidad: Presencial
- Fechas: Del 7 al 24 de noviembre de 2025
- Lugar: Centro de Formación Desamparados
- Inscripción: 14 de octubre, 7 a. m.
- Guiado de turismo general
- Modalidad: Presencial
- Fechas: Del 26 de enero al 10 de febrero de 2027
- Lugar: Centro Nacional Especializado en Turismo, San José
- Requisitos: Bachillerato, módulos de inglés aprobados, dictamen médico
- Inscripción: Del 7 al 17 de octubre
- Cyber Threat Management (segunda edición)
- Modalidad: Virtual (Autoaprendizaje)
- Fechas: Del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2025
- Lugar: Plataforma Cisco, Cenate Heredia
Requisitos generales
Según el curso, se requiere ser mayor de 15 o 18 años, tener computadora con acceso a internet, dominio del sistema operativo Windows y contar con una cuenta activa en www.ane.cr. En los cursos del área de ciberseguridad, se exige haber cursado niveles previos como Endpoint Security o Network Defense.
La población extranjera debe presentar su DIMEX o residencia al día. En cursos presenciales se solicita documentación adicional como dictamen médico, certificados de estudio y disponibilidad para giras de campo.
Proceso de inscripción
Las personas interesadas deben enviar sus documentos al correo de contacto asignado o presentarse en los centros de formación, según corresponda.
En todos los casos, el cupo es limitado y se asignará por orden de llegada o hasta llenar el grupo.