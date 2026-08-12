El País

INA aclara a sus funcionarios que respeta su derecho a expresarse a título personal

La institución aclaró el alcance de una circular interna que regula la atención de solicitudes de prensa y la designación de vocerías institucionales

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Por Silvia Ureña Corrales
Centro de Formación Profesional de San Ramón del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El INA explicó que su circular sobre vocerías ordena las solicitudes de prensa y no impide que funcionarios se expresen a título personal. (Foto: INA.)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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