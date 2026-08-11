El País

INA advierte a funcionarios que solo los voceros pueden hablar en nombre de la institución

Una circular de la gerencia general establece quién puede autorizar voceros

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Por Silvia Ureña Corrales
Fotografías de archivo
Funcionarios del INA deberán remitir solicitudes de medios a comunicación y necesitarán autorización para hablar oficialmente por la institución. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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