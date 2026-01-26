INA abre matrícula para cursos gratuitos: estas son las opciones y cómo inscribirse

INA sumó un curso de mecanizado de mobiliario en Tilarán a su oferta 2026, con inscripción presencial y requisitos desde sexto grado.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió la inscripción para una amplia oferta de cursos de capacitación gratuitos, dirigidos a personas mayores de 15 o 17 años, según el programa, en áreas técnicas, productivas, digitales y de servicios. Las opciones se impartirán entre enero y noviembre de 2026 en sedes de San José, Heredia, San Ramón, Moravia y La Uruca, entre otras localidades.

La oferta incluye más de 15 cursos en especialidades como mecánica pesada, electricidad, electrónica, agricultura, diseño gráfico, panadería, primeros auxilios, fontanería y tecnologías de la información. Las clases combinan modalidades presenciales y horarios diurnos o vespertinos, de lunes a viernes, según cada programa.

Entre los cursos disponibles figura mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y vehículos pesados, que se impartirá en el Centro Polivalente Francisco J. Orlich, en La Uruca, con lecciones de 7 a. m. a 2 p. m. También se habilitó reparación de sistemas de motocicletas y cuadraciclos, en la misma sede, con requisitos académicos desde sexto grado.

La formación en oficios incluye fontanería para edificaciones, instalación de circuitos hidráulicos y electrohidráulicos, así como instalación de infraestructura física para redes de comunicación de datos, esta última en el Centro de Formación Profesional de San Ramón. Estos programas exigen noveno año aprobado y disponibilidad de tiempo.

En el ámbito agroproductivo, el INA abrió cupos para crianza y manejo de cabras y manejo de cultivos en hidroponía, ambos en la Granja Modelo, en La Uruca. Los cursos están dirigidos a personas mayores de 15 o 18 años y se desarrollan en jornadas matutinas.

La oferta en servicios y habilidades prácticas contempla elaboración de panes artesanales, diseño artesanal, servicios de operaciones de alimentos y bebidas (bartender) y aplicación de operaciones auxiliares en la industria alimentaria, varios de ellos en sedes de Moravia y San Ramón.

En tecnologías y competencias digitales, destacan diseño gráfico, diseño y administración de contenido visual digital, aplicación de herramientas digitales de productividad y operaciones de ensamble y prueba de semiconductores, impartidos en centros especializados del INA en Heredia y La Uruca.

Las inscripciones se realizan en línea mediante el sitio www.inainscripcioncursos.ac.cr. Algunos programas requieren envío de documentos por correo electrónico, entrevistas o procesos de orientación vocacional. Los cupos son limitados.

El INA indicó que la población extranjera debe presentar residencia o Dimex vigente, y que los títulos obtenidos en el exterior requieren reconocimiento del MEP, cuando aplique. La información oficial de cada curso se comunica por correo electrónico a las personas que cumplan los requisitos.