INA abre matrícula para cursos gratuitos: estas son las opciones y cómo inscribirse

Desde mecánica y carpintería hasta diseño y herramientas digitales, el INA ofrece nuevas oportunidades de formación gratuita. Le contamos dónde se imparten y cómo participar

Por Silvia Ureña Corrales
el INA que dará 700 becas, totales y gratuitas, que permitirán a personas sin conocimiento de inglés llevar cursos en instituciones educativas acreditadas y avaladas por el mismo INA
INA sumó un curso de mecanizado de mobiliario en Tilarán a su oferta 2026, con inscripción presencial y requisitos desde sexto grado. (Cortesía INA/Boutique Grafica 2013)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

