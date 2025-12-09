El País

INA abre inscripciones para nuevos cursos gratuitos en distintas sedes del país

Descubra los nuevos cursos gratuitos del INA y conozca en qué sedes, fechas y áreas puede capacitarse para impulsar su perfil profesional

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
INA Centro de Formación Profesional San Ramón CAPTURA DE VIDEO DEL INA
El INA habilitó inscripciones para nuevos cursos presenciales en distintas sedes, dirigidos a mayores de 15, 17 o 18 años según el programa.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCursos presencialesINA
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.