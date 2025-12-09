INA abre inscripciones para nuevos cursos gratuitos en distintas sedes del país

El INA habilitó inscripciones para nuevos cursos presenciales en distintas sedes, dirigidos a mayores de 15, 17 o 18 años según el programa.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de inscripciones para una amplia oferta de cursos técnicos que comenzará entre febrero y marzo de 2026 en varias sedes del país.

Las capacitaciones se imparten en modalidad presencial y están dirigidas a personas mayores de 15, 17 o 18 años, según cada programa.

La institución informó que los cursos buscan fortalecer habilidades laborales en áreas como industria alimentaria, mecanizado, administración, servicio al cliente y control de calidad, con el fin de ampliar las oportunidades de empleo en comunidades de Alajuela, Cartago, San Ramón, Tirrases y Hatillo.

Entre las opciones disponibles se encuentran programas de elaboración de alimentos, panificación, mecanizado de mobiliario, operaciones auxiliares en la industria alimentaria, prestación de servicios a huéspedes, asistencia administrativa e inspección de calidad.

Cada curso mantiene requisitos específicos como cédula vigente, sexto grado aprobado, certificaciones académicas y, en algunos casos, carne de manipulación de alimentos.

Los programas incluyen horarios de lunes a viernes con jornadas que varían entre la mañana, tarde y noche, según la sede.

Las capacitaciones se impartirán en centros de formación de Alajuela, Hatillo, Tirrases, Cartago y San Ramón. En cada sede se atiende a la población nacional y extranjera con documentos migratorios al día, tal como exige el proceso de admisión.

Estos son los cursos habilitados