INA abre inscripciones para cursos técnicos en todo el país con cupos limitados: vea cómo aplicar

INA habilita cursos técnicos en todo el país para 2026, con opciones virtuales y presenciales y procesos de inscripción en mayo.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió nuevos procesos de inscripción para cursos de capacitación en distintas áreas técnicas y profesionales, disponibles en varias sedes del país durante 2026. Las convocatorias incluyen opciones presenciales, virtuales y bimodales, con fechas de matrícula que inician en mayo y cupos limitados.

La oferta abarca programas en idiomas, tecnología, industria, agro y servicios, dirigidos a personas mayores de 15 años, según el curso. Los procesos de inscripción se realizan en línea o de forma presencial, dependiendo del programa, y requieren cumplir con requisitos académicos y administrativos específicos.

Entre las opciones disponibles destaca el curso de impresión en flexografía, que se impartirá en La Uruca del 13 de mayo de 2026 al 5 de febrero de 2027. Este programa se desarrollará en horario nocturno entre semana y diurno los sábados, con requisitos como sexto grado aprobado y conocimientos básicos de matemática. Puede inscribirse en línea hasta el 10 de mayo.

Otra alternativa es inglés para TI 1, en modalidad virtual asincrónica, que se impartirá entre el 18 de mayo y el 9 de junio de 2026. Este curso exige nivel B1 de inglés y noveno año aprobado, además de acceso a computadora e Internet. Puede inscribirse en línea hasta el 10 de mayo.

En el área agropecuaria, el INA ofrece programas como sistemas agroforestales y administración agropecuaria, que se impartirán en Oreamuno de Cartago. Estos cursos requieren mayoría de edad o experiencia en el sector, así como habilidades básicas de lectura, escritura y matemática. Puede inscribirse presencialmente el 12 de mayo.

También se incluyen opciones en el área administrativa como servicios de oficina y secretariales, con modalidad híbrida en San José del 2 de junio hasta el 5 de marzo del próximo año. Este programa contempla un proceso de selección que incluye pruebas y sesiones informativas obligatorias. La preinscripción es presencial del 12 al 14 de mayo.

En el sector industrial, destacan cursos como panificación tradicional y procesamiento de productos lácteos, impartidos en Alajuela. Estas capacitaciones requieren mayoría de edad y, en algunos casos, título académico mínimo o certificaciones específicas. La sesión informativa es el 13 de mayo a las 9:15 a.m.

En tecnología, el INA habilitó el curso de instalación de infraestructura física para redes de comunicación de datos, que se impartirá en Alajuela. Este programa exige noveno año aprobado y conocimientos en herramientas informáticas. La sesión informativa es el 6 de mayo a las 9 a.m.

Además, la institución ofrece capacitaciones en abonos orgánicos, con varias fechas durante el segundo semestre de 2026, dirigidas a personas vinculadas al sector agropecuario.

Los procesos de inscripción varían según el curso. En algunos casos, se realizan en línea a través del sitio oficial del INA, mientras que otros requieren asistencia presencial en fechas específicas.