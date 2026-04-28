INA abre inscripción a cursos técnicos: vea fechas y requisitos

INA habilitó cursos técnicos en 2026 en San Ramón y Alajuela. Revise fechas, horarios y requisitos para inscribirse en línea.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de inscripciones para varios cursos de capacitación técnica que se impartirán en San Ramón y Alajuela durante 2026. Los programas abarcan áreas como redes de computadoras, industria alimentaria y servicios de bienestar.

La oferta formativa incluye opciones presenciales y virtuales, con horarios diurnos y nocturnos. Los cursos se desarrollarán en centros de formación profesional del INA y buscan fortalecer habilidades técnicas en sectores con demanda laboral.

Uno de los programas disponibles es el curso de redes de computadoras, que se impartirá en el Centro de Formación Profesional de San Ramón. Iniciará el 11 de mayo de 2026 y finalizará el 9 de octubre del mismo año. Las clases se realizarán lunes, miércoles y viernes de 3 p. m. a 8:30 p. m. El INA indicó que las personas interesadas deben ser mayores de 17 años y contar con conocimientos básicos en computación.

La inscripción es por medio de la página web hasta el jueves 30 de abril.

También se ofrecerá el curso de aplicación de operaciones auxiliares en la industria alimentaria, previsto del 30 de julio al 21 de agosto de 2026. Este programa tendrá un horario de lunes a viernes de 8 a. m. a 3 p. m. e incluirá contenidos relacionados con la elaboración de productos lácteos. Según la información oficial, se requiere haber completado la educación general básica y cumplir con requisitos sanitarios.

La inscripción es por medio de la página web hasta el 29 de junio o hasta llenar el cupo.

En la misma sede se impartirá el curso de panificación tradicional, que se extenderá del 21 de julio de 2026 al 11 de febrero de 2027. Este programa está dirigido a personas mayores de edad con formación básica y capacitación en manipulación de alimentos.

La inscripción es por medio de la página web hasta el 29 de junio o hasta llenar el cupo.

Por su parte, en Alajuela se abrirá el curso de procesamiento de productos lácteos, que iniciará el 1 de junio y concluirá el 6 de noviembre de 2026. Las clases serán de lunes a viernes de 2 p. m. a 8 p. m. El INA detalló que este programa incluye una sesión informativa obligatoria previa al proceso de selección.

Otra opción disponible es el curso de gestión técnica de centros termales, spa y talasos, que se impartirá de forma virtual mediante herramientas digitales. Este programa se desarrollará del 8 de junio al 29 de junio de 2026, en horario de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 1:30 p. m. Está dirigido a personas con experiencia en áreas de salud, estética o administración.

El proceso de inscripción en línea se habilitará en diferentes fechas según el curso, principalmente entre finales de abril y junio de 2026. Las autoridades indicaron que los cupos son limitados y se asignarán conforme al cumplimiento de requisitos.

Las personas interesadas pueden completar el proceso en el sitio oficial del INA o acudir a las sedes indicadas para obtener más información. Estos programas forman parte de la estrategia institucional para mejorar la empleabilidad y fortalecer la formación técnica en el país.