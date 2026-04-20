Estos son los nuevos cursos disponibles del INA: fechas, lugares y cómo inscribirse

INA habilita cursos en narrativa, panificación y lácteos para 2026, con cupos limitados y procesos de inscripción abiertos.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió el proceso de inscripción para varios cursos de capacitación técnica que se impartirán entre mayo y noviembre de 2026 en modalidad virtual y presencial.

La oferta incluye programas en áreas creativas y productivas, con fechas, requisitos y modalidades específicas. La inscripción se habilitó en línea o mediante sesiones presenciales, según el curso, y se mantendrá hasta completar los cupos disponibles.

El curso de storytelling y narrativa transmedia se desarrollará del 12 de mayo al 21 de julio de 2026. Se impartirá en modalidad virtual, con sesiones sincrónicas los martes de 1 p. m. a 8:30 p. m. y actividades asincrónicas a partir de las 5:30 p. m. La sede administrativa será el INA en La Uruca.

Este programa está dirigido a personas mayores de 18 años con noveno año aprobado y conocimientos básicos en herramientas digitales. Según la información institucional, se orienta a perfiles vinculados con producción audiovisual o que requieran desarrollar proyectos narrativos digitales.

La inscripción es en línea este martes 21 al domingo 26 o hasta llenar cupos.

En el área alimentaria, el INA ofrecerá el curso de panificación tradicional, del 18 de mayo al 2 de noviembre de 2026. Las clases serán presenciales, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 2 p. m., en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria, en Alajuela.

Para participar, las personas deben ser mayores de 18 años, contar con sexto grado aprobado y carné de manipulación de alimentos vigente. El proceso incluye una sesión informativa obligatoria el 27 de abril de 2026 a las 9:45 a. m., donde se realizará la entrega de documentos y preselección.

Otro programa disponible es el de procesamiento de productos lácteos, que se impartirá del 1.° de junio al 6 de noviembre de 2026, también en modalidad presencial en Alajuela. El horario será de lunes a viernes, de 2 p. m. a 8 p. m.

Este curso admite personas desde los 17 años y exige requisitos similares en formación académica y documentación. La sesión informativa obligatoria se realizará el 13 de mayo de 2026 a la 1 p. m., como parte del proceso de admisión.

El INA indicó que los cupos son limitados y que el proceso de inscripción se completa únicamente si la persona cumple con todos los requisitos establecidos. La institución mantiene estos programas como parte de su oferta para fortalecer habilidades técnicas y empleabilidad en distintos sectores.

La sesión informativa obligatoria se realizará el 13 de mayo de 2026 a la 1 p. m., como parte del proceso de admisión.