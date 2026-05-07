INA abre inscripciones para cursos de inglés con cupos limitados: vea requisitos y fechas

INA abrió matrícula para cursos de inglés en distintas sedes y modalidades con requisitos específicos y cupos limitados.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió procesos de inscripción para varios cursos de inglés en distintas modalidades y sedes del país, dirigidos a personas mayores de 15 y 17 años, según el programa.

La oferta incluye opciones virtuales, bimodales y presenciales, con cupos limitados y requisitos específicos de escolaridad, acceso a Internet y conocimientos previos del idioma.

Uno de los programas disponibles es Inglés para TI 1, que se impartirá en modalidad virtual asincrónica del 18 de mayo al 9 de junio de 2026, bajo la Unidad Regional Huetar Norte. El curso requiere noveno año aprobado y nivel B1 de inglés, además de computadora o tableta con acceso a Internet.

Otra de las capacitaciones abiertas es Inglés Intermedio Alto, que se desarrollará en modalidad bimodal en el Centro de Formación Profesional La Florida Sur, en San Sebastián. Este curso iniciará el 28 de mayo de 2026 y finalizará el 20 de enero de 2027.

El INA informó que este programa exige aprobación previa de módulos de inglés intermedio, disponibilidad de tiempo completo y conexión a Internet con cámara y audio.

Las inscripciones se realizan en línea mediante la plataforma oficial del INA y estarán disponibles hasta completar los cupos.