ICE rematará 299 equipos industriales y de construcción: requisitos, fechas y cómo participar

El ICE realizará un remate único de 299 equipos industriales en Pavas, con requisitos de garantía, estar al día con CCSS y Hacienda, y revisión previa de la maquinaria.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) rematará 299 equipos industriales y de construcción el miércoles 3 de diciembre, desde las 8 a. m., en el auditorio del Centro Empresarial de Pavas, en Rincón Grande.

Según informó la institución, la subasta incluirá maquinaria usada, con soporte del fabricante agotado o en condición de obsolescencia. Entre los lotes figuran soldadoras convencionales y multiproceso, perforadoras manuales y radiales, dragas, minadora para túnel, torres colocadoras de concreto, inyectora de aluminio, martillo forjador, cortadoras, dobladoras de varilla y alimentadores de alambre para soldadoras.

Para participar, las personas interesadas deberán cancelar una garantía de participación de ¢150.000 en el Banco de Costa Rica. El ICE indicó que ese monto se devolverá al finalizar el evento, mediante depósito en la cuenta que registre cada postor.

Además, los participantes deberán estar al día con sus obligaciones ante la CCSS y el Ministerio de Hacienda, así como presentar documento de identificación vigente y su respectiva fotocopia.

La lista completa de requisitos y el detalle de los equipos se consultan en el sistema de compras del ICE, en el sitio apps.grupoice.com/PEL, bajo el procedimiento de Licitación Abreviada 2025LA-000005-PROV.

El ICE señaló que las personas interesadas pueden coordinar una visita previa de inspección a la maquinaria antes del remate. El evento se realizará en un único día y no contará con servicio de parqueo.

Para consultas, aclaraciones o para programar las visitas, los interesados pueden comunicarse con Pablo Orozco, encargado del proceso, a los teléfonos 2001-0828 y 8319-7816, o al correo electrónico institucional.

La actividad se dirige a empresas y personas que buscan equipos industriales a menor costo, en un proceso público y regulado.

Puede ver la lista completa en grupoice.com.