ICE rematará 299 equipos industriales y de construcción: requisitos, fechas y cómo participar

¿Busca maquinaria industrial a menor costo? El ICE realizará un remate con 299 equipos en Pavas; aquí encontrará los montos y requisitos clave para participar

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE realizará un remate único de 299 equipos industriales en Pavas, con requisitos de garantía, estar al día con CCSS y Hacienda, y revisión previa de la maquinaria.
El ICE realizará un remate único de 299 equipos industriales en Pavas, con requisitos de garantía, estar al día con CCSS y Hacienda, y revisión previa de la maquinaria.







