Banco Nacional remata propiedades desde ¢3.561.000 con rebajas de hasta 70%

El Banco Nacional publicó una serie de propiedades en venta directa con precios desde los ¢3.561.334 y rebajas que alcanzan hasta el 70% del valor de avalúo.
A continuación, se presentan algunas de las propiedades disponibles en venta directa:
1. Terreno en Abangares, Guanacaste
- Precio con descuento: ¢3.561.334
- Descuento aplicado: 70%
- Valor de avalúo: ¢11.871.116
- Área del terreno: 655 m²
- Ubicación: Colorado, 3,1 km oeste de la Cruz Roja
- Características: topografía irregular, frente a calle pública
- Más información: Banco Nacional - Abangares
2. Terreno en Pérez Zeledón, San José
- Precio con descuento: ¢3.865.862
- Descuento aplicado: 20%
- Valor de avalúo: ¢4.832.328
- Área del terreno: 262 m²
- Ubicación: Del Colegio La Esperanza, 500 m norte y 800 m este
- Características: zona rural
- Más información: Banco Nacional - Pérez Zeledón
3. Lote con construcciones en Tilarán, Guanacaste
- Precio con descuento: ¢8.165.347
- Descuento aplicado: 30%
- Valor de avalúo: ¢11.664.782
- Área del terreno: 173,50 m²
- Área de construcción: 71 m²
- Ubicación: Río Chiquito, 105 metros oeste de la escuela
- Características: lote medianero, topografía plana
- Más información: Banco Nacional - Tilarán
4. Lote en Jicaral, Puntarenas
- Precio con descuento: ¢17.938.135
- Descuento aplicado: 10%
- Valor de avalúo: ¢19.931.261
- Área del terreno: 281,36 m²
- Ubicación: 25 metros sur y 31 metros este del Salón Comunal de Jicaral
- Características: topografía plana, a 5 minutos del centro de Jicaral
- Más información: Banco Nacional - Jicaral
Todas las propiedades están disponibles en modalidad de venta directa, lo que permite una adquisición más rápida al evitar procesos de subasta. Estas opciones destacan por ser algunas de las más baratas actualmente disponibles en el sitio oficial del banco.
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 19 de noviembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.