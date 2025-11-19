Economía

Banco Nacional remata propiedades desde ¢3.561.000 con rebajas de hasta 70%

Las rebajas alcanzan hasta 70% y las propiedades parten desde ¢3.561.334, según el Banco Nacional

Por Damián Arroyo C.
El Banco Nacional remata propiedades desde ¢3.561.334 con descuentos que llegan hasta 70%
El Banco Nacional remata propiedades desde ¢3.561.334 con descuentos que llegan hasta 70% (Banco Nacional /Editada con IA)







notas iaRematesRemate de propiedadesRemate
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

