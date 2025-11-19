Banco Nacional remata propiedades desde ¢3.561.000 con rebajas de hasta 70%

El Banco Nacional remata propiedades desde ¢3.561.334 con descuentos que llegan hasta 70%

El Banco Nacional publicó una serie de propiedades en venta directa con precios desde los ¢3.561.334 y rebajas que alcanzan hasta el 70% del valor de avalúo.

A continuación, se presentan algunas de las propiedades disponibles en venta directa:

1. Terreno en Abangares, Guanacaste

Precio con descuento : ¢3.561.334

: ¢3.561.334 Descuento aplicado : 70%

: 70% Valor de avalúo : ¢11.871.116

: ¢11.871.116 Área del terreno : 655 m²

: 655 m² Ubicación : Colorado, 3,1 km oeste de la Cruz Roja

: Colorado, 3,1 km oeste de la Cruz Roja Características : topografía irregular, frente a calle pública

: topografía irregular, frente a calle pública Más información: Banco Nacional - Abangares

2. Terreno en Pérez Zeledón, San José

Precio con descuento : ¢3.865.862

: ¢3.865.862 Descuento aplicado : 20%

: 20% Valor de avalúo : ¢4.832.328

: ¢4.832.328 Área del terreno : 262 m²

: 262 m² Ubicación : Del Colegio La Esperanza, 500 m norte y 800 m este

: Del Colegio La Esperanza, 500 m norte y 800 m este Características : zona rural

: zona rural Más información: Banco Nacional - Pérez Zeledón

3. Lote con construcciones en Tilarán, Guanacaste

Precio con descuento : ¢8.165.347

: ¢8.165.347 Descuento aplicado : 30%

: 30% Valor de avalúo : ¢11.664.782

: ¢11.664.782 Área del terreno : 173,50 m²

: 173,50 m² Área de construcción : 71 m²

: 71 m² Ubicación : Río Chiquito, 105 metros oeste de la escuela

: Río Chiquito, 105 metros oeste de la escuela Características : lote medianero, topografía plana

: lote medianero, topografía plana Más información: Banco Nacional - Tilarán

4. Lote en Jicaral, Puntarenas

Precio con descuento : ¢17.938.135

: ¢17.938.135 Descuento aplicado : 10%

: 10% Valor de avalúo : ¢19.931.261

: ¢19.931.261 Área del terreno : 281,36 m²

: 281,36 m² Ubicación : 25 metros sur y 31 metros este del Salón Comunal de Jicaral

: 25 metros sur y 31 metros este del Salón Comunal de Jicaral Características : topografía plana, a 5 minutos del centro de Jicaral

: topografía plana, a 5 minutos del centro de Jicaral Más información: Banco Nacional - Jicaral

Todas las propiedades están disponibles en modalidad de venta directa, lo que permite una adquisición más rápida al evitar procesos de subasta. Estas opciones destacan por ser algunas de las más baratas actualmente disponibles en el sitio oficial del banco.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 19 de noviembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.