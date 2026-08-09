ICE hará cortes de luz en sectores de Liberia y Bagaces este martes 11 de agosto

Vecinos de sectores de Liberia y Bagaces tendrán una suspensión de electricidad de cinco horas este martes por labores de mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz este martes 11 de agosto en sectores de Liberia y Bagaces, en Guanacaste, debido a trabajos de mantenimiento.

Las suspensiones del servicio eléctrico comenzarán a las 8 a. m. y terminarán a la 1 p. m., según la información divulgada por el ICE.

En Liberia, los trabajos se concentrarán en Curubandé. La interrupción afectará específicamente a los usuarios ubicados en calle Poza La Pipa.

El segundo corte se realizará en Bagaces; la suspensión abarcará las localidades de El Anzuelo, Las Parcelas y Aguas Claras.

Si usted reside o trabaja en alguna de estas comunidades, tome en cuenta el horario anunciado para organizar las actividades que dependan del suministro eléctrico.

Para consultar más información sobre las suspensiones programadas del ICE, puede ingresar a: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/