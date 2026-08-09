El País

ICE hará cortes de luz en sectores de Liberia y Bagaces este martes 11 de agosto

El ICE programó suspensiones eléctricas en comunidades de Liberia y Bagaces este martes, como parte de labores de mantenimiento en la red de distribución

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Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores del ICE
Vecinos de sectores de Liberia y Bagaces tendrán una suspensión de electricidad de cinco horas este martes por labores de mantenimiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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