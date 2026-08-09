Cortes de luz de la CNFL afectarán cinco sectores de San José este martes 11 de agosto

La CNFL programó cinco cortes de electricidad para el 11 de agosto en Mata Redonda, Hatillo, Hospital, Coronado, Goicoechea y Escazú.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cinco cortes de luz este martes 11 de agosto del 2026 en diferentes comunidades de la provincia de San José.

Las suspensiones afectarán parcialmente sectores de Mata Redonda, Hatillo, Hospital, San Isidro de Vázquez de Coronado, Rancho Redondo de Goicoechea y San Rafael de Escazú.

Los trabajos comenzarán entre las 7:30 a. m. y las 8 a. m., según la comunidad. La interrupción más extensa está prevista en Mata Redonda, donde el servicio permanecerá suspendido hasta las 5 p. m.

La CNFL indicó que las labores incluyen relocalización y cambio de postes, construcción y mantenimiento de obras eléctricas y modificación de un circuito primario.

En Mata Redonda, cantón Central de San José, la suspensión comenzará a las 7:30 a. m. y finalizará a las 5 p. m.

La afectación comprenderá la totalidad de urbanización Americana e incluirá casas de habitación.

El corte permitirá ejecutar obras contratadas en la red eléctrica. Las labores consistirán en la relocalización de postes.

Este será el corte de mayor duración entre los cinco anunciados para el 11 de agosto.

La CNFL también suspenderá el servicio entre las 8 a. m. y las 4 p. m. en sectores de San Isidro de Vázquez de Coronado y Rancho Redondo de Goicoechea.

La interrupción comenzará en las cercanías del puente sobre el río Durazno y calle San Francisco. Se extenderá 1 km hacia el sur hasta las inmediaciones de la Escuela Filomena Blanco.

Desde ese centro educativo, la zona afectada continuará 2 km hacia el este hasta la entrada de barrio El Durazno, cerca del antiguo bar La Última Copa. La suspensión será parcial a lo largo de ese recorrido.

Entre los sitios de referencia se encuentran Licorera La Barata, parte de calle San Francisco, Súper El Nuevo Amanecer, Abastecedor Los Alpes, Depósito FERMAC, urbanización Valle Sereno, Sala de Eventos Ensueños, Mini Súper La Feria y Centro Ecuestre Los Sauces.

También resultarán afectadas casas de habitación.

La suspensión permitirá realizar mantenimiento de obras eléctricas y cambio de postes.

Otro corte de luz se realizará en Hatillo, cantón Central de San José, entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

La afectación será parcial y comprenderá un sector de colonia Kennedy, frente a Súper Gamboa.

Entre los puntos de referencia indicados por la CNFL están casas de habitación, A y V Store, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), bar La Florida y Súper Gamboa.

En este sector se realizarán trabajos de construcción de obras eléctricas y relocalización de postes.

En Hospital, cantón Central de San José, el servicio eléctrico se suspenderá parcialmente desde las 8 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Los trabajos se concentrarán en calle 36.

Los sitios de referencia incluyen casas de habitación, parte de Yamuni, Supermercado Avenida 10, Bodegas Yamuni, DKW Motocicletas, INA Sabana, Salón Comunal Barrio Corazón de Jesús y la capilla católica Corazón de Jesús.

La CNFL señaló que la suspensión corresponde a obras contratadas en redes eléctricas. El trabajo consiste en la modificación de un circuito primario.

La quinta suspensión programada afectará parcialmente San Rafael de Escazú.

El corte comenzará a las 8 a. m. y terminará a las 2 p. m.

La interrupción comprenderá calle Puente de Tierra y residencial Vistas de Escazú. Casas de habitación se encuentran dentro del área señalada.

En este punto, la CNFL realizará un proyecto empresarial que requiere la relocalización de un poste.

¿Dónde consultar los cortes de luz de la CNFL?

La programación puede estar sujeta a las condiciones necesarias para ejecutar los trabajos. Si usted reside o trabaja en alguno de los sectores indicados, puede consultar la información sobre suspensiones del servicio eléctrico directamente en el sitio de la CNFL:

https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones