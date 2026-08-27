ICE acumula más de un millón de líneas perdidas por portabilidad numérica desde 2013

En junio anterior, Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en un acto institucional con el logo de Kölbi de fondo.

Desde que la portabilidad numérica entró en vigencia en Costa Rica, en noviembre de 2013, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de su marca comercial Kölbi, ha sido el operador que más clientes ha cedido a la competencia de forma sostenida.

Los datos históricos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), contrastados en sus informes de 2022, 2024 y 2025, muestran una brecha que se amplió año con año.

Sin embargo, el reporte más reciente introduce un matiz: en 2025, por primera vez en varios años, Movistar (hoy de Liberty Latin America) también registró un saldo negativo, mientras Claro se consolidó como el principal beneficiario de la competencia.

La portabilidad es un derecho que permite a un cliente cambiar de operador de telefonía móvil sin perder su número, en busca de mejores condiciones según sus gustos y preferencias.

Sutel mide el fenómeno a través de las llamadas “portaciones netas”: la resta entre los números que un operador importa (clientes que llegan) y los que exporta (clientes que se van).

Brecha creció

Según las estadísticas de Sutel, al cierre de diciembre de 2021, Movistar acumulaba entonces 634.174 portaciones netas a su favor desde el inicio del sistema, seguida por Claro con 257.149, mientras el ICE arrastraba un saldo negativo de 861.230 clientes.

Para diciembre de 2022, la brecha ya se había ampliado: el saldo negativo del ICE llegó a 926.584 líneas, según el informe de Sutel de ese año.

Fullmóvil (-24.507) y Tuyo Móvil (-5.586) también perdían terreno, mientras Claro (303.712) y la recién llegada Liberty (652.965) seguían sumando clientes. Liberty ingresó a Costa Rica luego de comprar la operación de Movistar en el país.

El informe de 2024 confirmó la tendencia: el saldo acumulado del ICE desde 2013 se había profundizado hasta -1.017.867 líneas, es decir, más de un millón de números que en algún momento pertenecieron a Kölbi y hoy operan bajo otra marca.

Sutel cambia el corte en 2025

El informe más reciente de Sutel, disponible en línea desde este mes, ya no presenta el acumulado histórico desde 2013 según confirmó este diario, sino un desglose anual para el periodo 2021 al 2025 y limitado a tres operadores: Claro, ICE y Liberty.

Con ese nuevo corte, el ICE reportó pérdidas netas todos los años: -68.483 en 2021, -60.072 en 2022, -48.467 en 2023, -42.816 en 2024 y -59.993 en 2025, es decir, casi 60.000 líneas en el último año medido.

El dato relevante del informe de 2025 es que Liberty dejó de ser un ganador neto: si en 2021 y 2022 todavía sumaba clientes (33.195 y 17.623, respectivamente), a partir de 2023 empezó a perder terreno (-33.363), tendencia que se agravó en 2024 (-44.082) y se moderó en 2025 (-16.346).

En ese mismo lapso, Claro ha sido el único operador con saldo positivo todos los años, y su ganancia neta ha crecido de forma casi constante: de 35.288 líneas en 2021 a 86.898 en 2024, con una leve baja a 76.339 en 2025.

Para reconstruir la serie histórica completa pese al cambio metodológico de Sutel, La Nación sumó la cifra de portaciones netas de 2025 reportada por el propio ente regulador (-59.993 para el ICE) al acumulado 2013-2024 que Sutel había publicado previamente (-1.017.867).

El resultado de esta operación da un saldo acumulado de casi -1.077.860 líneas para el ICE entre noviembre de 2013 y diciembre de 2025.

Como referencia de consistencia, la variación entre el acumulado 2013-2022 (-926.584) y el acumulado 2013-2024 (-1.017.867) publicados por Sutel (91.283 líneas) coincide con la suma de las pérdidas netas del ICE en 2023 y 2024 que reporta el informe de 2025 (-48.467 y -42.816).

Respuesta del ICE

Ante la divulgación del informe de 2025, el ICE envió este 26 de agosto un comunicado en el que sostiene que las cerca de 60.000 líneas que se le fueron a la competencia “corresponden a un saldo neto de portabilidad, es decir, a clientes que cambiaron de operador conservando su número; por lo tanto, no representan una pérdida equivalente en la base total de clientes de Kölbi”.

El ICE también afirma liderar el segmento pospago, con 38,9% de participación, y superar el 41% en internet móvil. Señala que avanza hacia una red 5G, independiente de la infraestructura 4G, tras una experiencia piloto con clientes reales.

La institución sí reconoce el resultado de portabilidad “como un indicador”, pero considera que este no define por sí solo el desempeño ni la posición competitiva de la marca frente a otros indicadores de mercado.