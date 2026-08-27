El País

ICE acumula más de un millón de líneas perdidas por portabilidad numérica desde 2013

Datos de Sutel confirman que al ICE se le han ido más de un millón de líneas desde 2013 por portabilidad numérica. Solo en 2025 fueron casi 60.000

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Por Juan Fernando Lara Salas

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En junio anterior, Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en un acto institucional con el logo de Kölbi de fondo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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