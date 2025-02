Huelga de taxis: caravana llegó a Asamblea Legislativa sin mayor afectación al tránsito

Hacia las 11:30 a.m. de este 18 de febrero, la columna principal de taxistas y autobuseros marcharon sobre avenida segunda, donde siempre se mantuvo abierto un carril para la circulación de otros vehículos. Fotografía:

Los taxistas formales, organizados en una huelga este martes 18 de febrero, llegaron a la Asamblea Legislativa poco después de las 11 a. m., sin afectar de manera significativa el tránsito vehicular.

Aunque los manifestantes anunciaron movilizaciones en todas las provincias, el flujo vehicular se mantuvo con la normalidad habitual de un día entre semana.

La caravana principal partió a las 10 a. m. desde el paseo Colón y avanzó por el centro de San José hasta llegar a la Asamblea Legislativa, en Cuesta de Moras.

En otras rutas hacia la capital, autobuseros y taxistas se desplazaron lentamente en caravana por distintos accesos, pero sin bloquear por completo el paso de otros vehículos.

Hacia las 11:35 a. m., decenas de autobuses comenzaron a estacionarse sobre avenida segunda. Gracias a la coordinación de los oficiales de tránsito, se habilitó el paso por un carril en el centro de la ciudad.

En puntos por donde pasó la protesta, como el paseo Colón, el tránsito se mantenía fluido a la misma hora, confirmó este diario. Incluso la ruta 27, que conecta San José con Caldera, en Puntarenas, presentaba un flujo vehicular regular.

Los transportistas habían indicado que se desplazarían por la ruta 27, por lo que no se descartaba que los conductores en esa vía enfrentaran el avance lento de la caravana. No obstante, poco antes del mediodía, la ruta no presentaba congestión vehicular causada por los manifestantes.

Cámaras de autobuseros también se sumaron a la huelga que promovieron este día los taxistas para oponerse a la regulación de los servicios de transportes mediante plataformas tecnológicas.

LEA MÁS: Huelga de taxis: esto es lo que debe saber para evitar las presas de este martes 18 de febrero

Los autobuseros se sumaron a la protesta de taxistas opuestos a la regulación de plataformas de transporte de personas. (Foto: Rafael Tenori/Foto: Rafael Tenorio)