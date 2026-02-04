Hospital privado de Costa Rica destaca entre los mejores de Latinoamérica en 2026

La Clínica Bíblica aparece en el ranking 2026 de los mejores hospitales privados de América Latina, con posiciones destacadas en cirugías ortopédicas y oftalmológicas.

El Hospital Clínica Bíblica de Costa Rica figura entre los hospitales privados más destacados de América Latina en 2026, según el ranking elaborado por la revista Newsweek y la firma global de análisis de datos Statista, que evaluó el desempeño en cirugías ortopédicas y oftalmológicas.

La institución costarricense aparece como el único hospital de Costa Rica y el segundo de Centroamérica incluido en la lista, que analiza el desempeño de centros médicos privados de la región.

El reconocimiento se basa en resultados clínicos, reputación médica y experiencia del paciente, dentro de un contexto regional marcado por el envejecimiento acelerado de la población, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En el ranking, la Clínica Bíblica obtuvo posición 81 en ortopedia, 67 en cirugía y reemplazo de rodilla, 74 en cirugía de hombro, 70 en cirugía de cataratas y 58 en cirugía ocular refractiva, lo que refleja un desempeño sólido en distintas áreas quirúrgicas.

La evaluación incluyó cinco procedimientos clave, tanto ortopédicos como oftalmológicos: cirugía y reemplazo de rodilla, cirugía y reemplazo de cadera, cirugía de hombro, cirugía de cataratas y cirugía ocular refractiva.

Los mejores hospitales y clínicas privadas de América Latina (Newsweek /Newsweek)

El estudio consideró cuatro criterios principales: recomendaciones de profesionales médicos de toda América Latina, acreditaciones y certificaciones vigentes, calificaciones de usuarios en Google y la implementación de medidas de resultados reportados por los pacientes, conocidas como PROMs, en el caso de ortopedia.

La reputación entre pares médicos tuvo el mayor peso en la puntuación, con un 75% en ortopedia y un 80% en oftalmología, lo que posicionó a los hospitales con mayor reconocimiento profesional dentro de la región.

El ranking incluyó centros médicos de países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, México, Perú y Panamá, entre ellos instituciones ampliamente reconocidas a nivel regional.