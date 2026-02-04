El País

Hospital privado de Costa Rica destaca entre los mejores de Latinoamérica en 2026

Un hospital privado de Costa Rica logró posicionarse entre los mejores de América Latina en 2026. El ranking internacional evaluó cirugías clave y estándares médicos en la región

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La Clínica Bíblica aparece en el ranking 2026 de los mejores hospitales privados de América Latina, con posiciones destacadas en cirugías ortopédicas y oftalmológicas.
La Clínica Bíblica aparece en el ranking 2026 de los mejores hospitales privados de América Latina, con posiciones destacadas en cirugías ortopédicas y oftalmológicas. (Sitio web Clínica Bíblica/Sitio web Clínica Bíblica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCHospitalSaludLatinoamérica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.