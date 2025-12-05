El País

Hospital de Niños enciende su árbol navideño: 20.000 luces led iluminan gigante de 20 metros

Música, baile y alegría ofrecieron una noche mágica a los pequeños pacientes, familiares, personal médico e invitados

Por Sebastián Sánchez
04/12/2025, San José, Hospital Nacional de Niños, iluminación del Árbol de Navidad del Hospital para dar inicio a la Navidad 2025.
Iluminación 61 del árbol del Hospital Nacional de Niños. (Jose Cordero/José Cordero)







