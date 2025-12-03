Este jueves habrá cierres en Paseo Colón por iluminación del árbol navideño del Hospital de Niños

Policía cerrará calles este jueves por iluminación del árbol navideño frente al Hospital de Niños desde las 4 p. m.

La Policía de Tránsito implementará cierres y controles vehiculares este jueves 4 de diciembre en los alrededores del Hospital Nacional de Niños, en San José, con motivo de la tradicional iluminación del árbol navideño que se coloca frente al centro médico.

Según informó Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, las regulaciones comenzarán desde las 4 p. m., es decir, dos horas antes del inicio oficial del evento, y se mantendrán hasta después de finalizada la actividad.

Los controles se enfocarán especialmente en el carril Sur del Paseo Colón, el más cercano al hospital. También se cerrará completamente la calle 20, que bordea el costado Oeste del nosocomio. Solo tendrán paso los vehículos de emergencia, autobuses y unidades policiales.

Además, se restringirá el tránsito en un tramo de 100 metros al Norte del Paseo Colón, específicamente el que conecta desde Mayca Autoservicio hacia el frente del hospital.

La Policía solicitó a la ciudadanía que evite transitar por la zona durante la tarde, con el fin de prevenir congestionamientos y accidentes, debido al alto número de niños y familias que se desplazarán en las cercanías del hospital.

Las autoridades también hicieron un llamado a los peatones para que vistan ropa clara o reflectante, utilicen las aceras y crucen en las esquinas. Además, se recomendó hacer uso de los semáforos ubicados frente al Hospital San Juan de Dios y en la esquina del edificio médico, como medida preventiva.

El subdirector de Tránsito enfatizó la necesidad de que los padres no suelten de la mano a sus hijos y eviten correr con ellos para cruzar la calle. También solicitó respetar todas las indicaciones emitidas por los oficiales durante el operativo.