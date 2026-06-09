El País

Hombres registran un 86% de los casos de gonorrea en Costa Rica: conozca los síntomas de esta infección

Salud registra 483 varones y 78 mujeres con esta infección de transmisión sexual en las primeras 20 semanas del año. La tasa nacional se sitúa en 10,8 por cada 100.000 habitantes

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Los diagnósticos de gonorrea subieron un 10% en Costa Rica respecto al mismo periodo del año anterior.
Los diagnósticos de gonorrea subieron un 10% en Costa Rica respecto al mismo periodo del año anterior. (Canva Stocks/89Stocker / Ivan S de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVGonorrea
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.