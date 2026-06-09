Hombres registran un 86% de los casos de gonorrea en Costa Rica: conozca los síntomas de esta infección

Los diagnósticos de gonorrea subieron un 10% en Costa Rica respecto al mismo periodo del año anterior.

La gonorrea muestra una predominancia en los hombres en Costa Rica. El Boletín Epidemiológico número 20 del Ministerio de Salud revela que el 86,1% de los pacientes corresponde al sexo masculino.

Las autoridades sanitarias notificaron 561 casos de la infección a la semana epidemiológica 20. Esta cifra representa un incremento absoluto de 53 contagios en comparación con los 508 registrados en el mismo periodo del año anterior. La tasa nacional se sitúa en 10,8 por cada 100.000 habitantes.

Del total de casos notificados, 483 corresponden a hombres y 78 a mujeres. La tasa se ubica en 18,5 por cada 100.000 habitantes para la población masculina y en 3,0 para la femenina.

La infectóloga Gisela Herrera señala que la diferencia entre hombres y mujeres se puede deber a que la infección genera más manifestaciones en ellos. Por esta razón se detecta con mayor frecuencia en varones.

Herrera calculó que los hombres presentan hasta un 70% de los síntomas. Estos padecimientos se caracterizan por un ardor tremendo al orinar llamado disuria y una secreción purulenta blanco amarillenta.

La especialista indica que en la población femenina la bacteria suele provocar un flujo que pasa desapercibido. Las mujeres consideran esta condición como algo normal en su cuerpo y no reportan la molestia.

La falta de sospecha médica también influye en el fenómeno. La doctora comenta que existen profesionales de la salud que atienden a mujeres con flujo vaginal y no piensan que la causa de la consulta pueda ser una infección de transmisión sexual.

¿Qué es la gonorrea?

Herrera explicó que la gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. El microorganismo se transmite fundamentalmente por contacto sexual y se puede alojar en diferentes órganos de la persona infectada.

La bacteria puede colonizar la uretra, el cuello del útero, el recto, la faringe y los ojos. Herrera detalló que existen casos poco frecuentes de infección diseminada por el organismo.

Esta condición ocurre cuando el germen hace una bacteriemia y viaja por el torrente sanguíneo. El microorganismo afecta articulaciones como la rodilla.

Otras complicaciones incluyen la migración de la bacteria desde la uretra y el cuello del cérvix hacia las trompas de Falopio. Esta extensión causa afectaciones graves como la esterilidad debido a que los conductos se tapan.

Herrera advierte de que las trompas pueden desarrollar cicatrices irregulares. Este escenario aumenta el riesgo de sufrir embarazos ectópicos debido a que el embrión se anida en ese sitio de forma irregular.

La prevención de esta infección depende del uso correcto del condón. No existe una vacuna contra esta patología en la actualidad. Todas las formas de relaciones sexuales transmiten la bacteria, por lo que la protección debe incluir las vías oral, vaginal y anal.

Síntomas y tratamiento

Los síntomas aparecen pronto porque el periodo de incubación es corto. Generalmente surgen entre dos y ocho días después del contacto. No obstante, Herrera aclara que muchas personas infectadas no manifiestan ninguna señal de la enfermedad.

Según datos de Mayo Clinic, los síntomas en los hombres incluyen micción dolorosa (dolor al orinar) y secreción similar al pus de la punta del pene. También reportan dolor o hinchazón en un testículo.

En las mujeres se presenta aumento del flujo vaginal y micción dolorosa. También sufren dolor pélvico y sangrado vaginal entre periodos, por ejemplo después de una relación sexual vaginal.

La doctora señala que el tratamiento de la enfermedad enfrenta dificultades. La bacteria desarrolló resistencia a los antimicrobianos a través del tiempo.

Actualmente, Herrera indica que el abordaje médico requiere el uso de cefalosporinas de tercera generación o gentamicina.