Hija de Ligia Faerron desautoriza a Laura Fernández por usar crimen de su madre con fines políticos: ‘Mi mamá fue asesinada durante actual mandato’

Estefany Priscila Ponce Faerron afirma que fue el OIJ el que hizo el trabajo en el caso de su madre, pese a ser atacado y desacreditado. Califica de ofensivo que que quienes guardaron silencio, desde el poder, ahora pretendan usar el nombre de su madre con fines políticos

Por Juan Fernando Lara Salas

La referencia al asesinato de la empresaria Ligia Zulema Faerron Jiménez durante un debate presidencial desató este martes una dura reacción pública de su familia, que acusó a la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, de instrumentalizar el nombre de la víctima con fines electorales.








