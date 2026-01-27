Hija de Ligia Faerron desautoriza a Laura Fernández por usar crimen de su madre con fines políticos: ‘Mi mamá fue asesinada durante actual mandato’

La referencia al asesinato de la empresaria Ligia Zulema Faerron Jiménez durante un debate presidencial desató este martes una dura reacción pública de su familia, que acusó a la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, de instrumentalizar el nombre de la víctima con fines electorales.

Fernández aludió al caso durante el debate organizado por la emisora Columbia y la U Latina, al criticar las propuestas de otros aspirantes.

“Hoy lo que hemos visto aquí son candidatos que proponen aumentar instituciones, gente tan insensible con las víctimas. Doña Ligia Faerron, recordemos a la señora que asesinaron, la asesinó un maldito que tenía tres causas penales y andaba suelta”, afirmó la candidata.

Horas después, la hija de la empresaria asesinada en octubre del año pasado en San Carlos, Estefany Priscila Ponce Faerron, difundió un video en su cuenta de Instagram en el que reprochó con firmeza el uso del nombre de su madre en el contexto del debate político y calificó el hecho como una nueva forma de violencia contra su familia.

“Es inaceptable que una candidata a la presidencia haya usado el nombre de mi mamá en un debate político.

El nombre de Ligia Faerron no le pertenece, no le honra y no puede ser usado como herramienta electoral”, expresó Ponce Faerron, quien señaló que hablaba en representación propia y con el respaldo de sus hermanos.

La hija recordó que el asesinato de su madre ocurrió durante el actual mandato presidencial, proyecto político que —según dijo— Fernández defiende y representa.

“Mientras nuestra familia buscaba desesperadamente a mi mamá, desde el poder el Estado falló: falló en la prevención, falló en la respuesta y hoy, meses después, sigue fallando en el avance de la justicia”, afirmó.

Ponce Faerron también hizo una defensa explícita del trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución que realizó excavaciones en una finca ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos, como parte de la investigación por la desaparición y homicidio de la empresaria.

En esas diligencias judiciales estuvo presente un hombre de apellidos González López, de 29 años, principal sospechoso del crimen, quien descuenta seis meses de prisión preventiva señalado por femicidio. De acuerdo con la investigación, el sujeto mantenía una relación cercana con la víctima.

“Si hoy sabemos dónde está Ligia Faerron no es por discursos ni por continuidad política, es porque una institución pública cumplió su deber, incluso cuando no era respaldada”, subrayó la joven, en alusión directa al OIJ.

Añadió que fueron sus funcionarios quienes investigaron, allanaron y acompañaron a la familia durante la búsqueda.

La hija de la empresaria asesinada calificó como “profundamente ofensivo” que figuras políticas que —según dijo— guardaron silencio durante los momentos más críticos, ahora invoquen el nombre de su madre para generar impacto mediático.

“Nuestro dolor no es una narrativa de la que puedan disponer para ganar electores. El asesinato de mi mamá no es un ejemplo retórico, es una herida permanente que nos arrancó una madre y cambió nuestras vidas para siempre”, manifestó.

Ponce Faerron fue enfática en señalar que su familia no autorizó a la candidata Fernández a utilizar el nombre de Ligia Faerron en el debate ni en ningún otro espacio político.

“Eso no es sensibilidad social, eso es revictimización”, afirmó.

La joven concluyó su mensaje exigiendo que el nombre de su madre no vuelva a ser utilizado en la contienda electoral.