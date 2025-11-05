El País

Heredia enfrentará cortes de luz este jueves por trabajos en la red eléctrica

Cortes de luz programados en Heredia este jueves 6 de noviembre por cambio de transformadores. Verifique si su servicio será afectado

Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH realizará un corte de luz en Heredia el 24 de octubre de 7 a. m. a 2 p. m. por cambio de poste dañado.
La ESPH realizará cortes eléctricos en dos puntos de Heredia este jueves por trabajos de mantenimiento en transformadores. (Generada con IA/Gemini)







Silvia Ureña Corrales

