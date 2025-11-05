Heredia enfrentará cortes de luz este jueves por trabajos en la red eléctrica

La ESPH realizará cortes eléctricos en dos puntos de Heredia este jueves por trabajos de mantenimiento en transformadores.

Dos sectores de Heredia enfrentarán cortes de luz este jueves 6 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento programado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Las interrupciones eléctricas se deben a la sustitución de transformadores, según comunicó la entidad.

La primera suspensión afectará a San Isidro la zona de calle Mercedes, ubicada 200 metros al este y 300 metros al norte de El Lagar. Esta interrupción se realizará entre las 7:30 a. m. y las 9 a. m., y abarca a 38 clientes.

Posteriormente, de 10 a. m. a 12 mediodía, se aplicará otro corte frente al Palí de San Isidro, que afectará a 1 cliente.

La empresa recomienda a los usuarios verificar si su número de contrato está incluido en las áreas impactadas a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm