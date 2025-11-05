Cortes de luz en San José y Heredia este jueves: verifique si su zona será afectada

Cortes de luz programados en sectores de San José y Heredia por trabajos de la CNFL. Revise si su zona está en la lista.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en al menos cuatro sectores de San José y Heredia el jueves 6 de noviembre, debido a trabajos asociados con proyectos empresariales, obras eléctricas y mantenimiento preventivo.

Las interrupciones están programadas para distintas franjas horarias y afectarán parcialmente comunidades en Montes de Oca, Curridabat, Belén y Flores. Estas labores buscan mejorar la calidad del servicio mediante extensión de líneas, cambio de transformadores y relocalización de postes.

Zonas afectadas y horarios

1. San Pedro, Montes de Oca (San José) De 7:30 a. m. a 5 p. m. Desde Casas Búhos 350 metros noroeste sobre la avenida 10 hasta el Condominio Fuenteventura. Incluye parcialmente calle 67 y transversal 69B.También desde el Jader Spot 160 metros suroeste por la calle 69.

Sitios de referencia:Centro Científico Tropical, Edificio CEAP, Edificio Millenium, Fundana, Embajada de Panamá, Condominio Fuenteventura, Albisa S.A., MOPT, entre otros.

2. San Antonio de Belén (Heredia) De 8 a. m. a 3 p. m. A 125 metros este de Pedregal.

Sitios de referencia:Super La Económica, Grupo Asunción Feliz, Minisúper Asunción, Licorera Casa Blanca, Vega Aceros Inoxidables, Potencia Activa, Baterías El Carmen, entre otros.

3. Barrio San José de Curridabat (San José) De 8 a. m. a 3 p. m. Desde la bomba 100 metros este y hasta 800 metros al norte hacia Barrio Nuevo.

Sitios de referencia:Impersa, Arcon, Euromobilia, Extralum, Plantel Municipalidad de Curridabat, MPD, Mudanzas Mundiales, Suplidora Royal, Transporte Kooper, INFESA y Sigma Alimentos.

4. San Joaquín de Flores (Heredia) De 8 a. m. a 5 p. m. Del cementerio de San Joaquín, 1 km al este; también del costado oeste de Ingrup 400 metros al norte y 100 metros al norte, 150 metros al oeste, 500 metros al norte.

Sitios de referencia:Ingrup, Ecatrans, Colono Agropecuario, Urbanización Joaquineños, Bar Restaurante D’María, Funeraria San Joaquín, Ciudad Judicial, Colegio Técnico Profesional de Flores, Urbanización Villa Luisiana, Hacienda Las Flores y varias residencias.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL sobre suspensiones programadas: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones