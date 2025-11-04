Cortes de luz afectarán a zonas de Alajuela y Cartago este miércoles por trabajos de CNFL

Vecinos de Guácima, en el cantón Central de Alajuela, y de Río Azul, en La Unión de Cartago, enfrentarán cortes de luz este miércoles 5 de noviembre del 2025 debido a trabajos de ampliación y mejora en redes eléctricas por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
Afectación en Guácima, Alajuela
En este sector del oeste alajuelense, los trabajos forman parte de una obra por contrato de redes eléctricas, con el objetivo de extender líneas eléctricas.
El corte abarcará la zona ubicada 1,8 kilómetros al sur del Auto Mercado, e impactará las siguientes ubicaciones de referencia:
- Casas de habitación
- GSD International School Costa Rica
- Plaza Guácima
- Reyes Plaza
- Panadería y Repostería J & G
- Plaza Sorrento
- Sabor y Pan
- Quesos Zarcero
- Ciudad Hacienda Los Reyes (en su totalidad)
- Tanque AyA
- Iglesia Católica Nuestro Amo
- Escuela Once de Abril
- Minisúper Los Mangos
- Minisúper Lico JB
- Neko’s Barber Shop
- Fisio Mora
- Bufete de abogados Licda. Fanny Mena y Lic. Max Mena
Afectación en Río Azul, Cartago
En este sector de La Unión, la interrupción se debe a trabajos de relocalización de postería, bajo la categoría de construcción de obras eléctricas.
Las zonas afectadas serán:
- Linda Vista
- Calle Laureles
- Casas de habitación
En ambas localidades, las suspensiones de servicio eléctrico se realizarán de 8 a. m. a 4 p. m.
Para consultar detalles actualizados y verificar si su dirección está incluida, puede acceder al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones