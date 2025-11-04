Cortes de luz afectarán a zonas de Alajuela y Cartago este miércoles por trabajos de CNFL

Trabajos eléctricos de CNFL dejarán sin servicio a sectores de Alajuela y Cartago este miércoles de 8 a. m. a 4 p. m.

Vecinos de Guácima, en el cantón Central de Alajuela, y de Río Azul, en La Unión de Cartago, enfrentarán cortes de luz este miércoles 5 de noviembre del 2025 debido a trabajos de ampliación y mejora en redes eléctricas por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Afectación en Guácima, Alajuela

En este sector del oeste alajuelense, los trabajos forman parte de una obra por contrato de redes eléctricas, con el objetivo de extender líneas eléctricas.

El corte abarcará la zona ubicada 1,8 kilómetros al sur del Auto Mercado, e impactará las siguientes ubicaciones de referencia:

Casas de habitación

GSD International School Costa Rica

Plaza Guácima

Reyes Plaza

Panadería y Repostería J & G

Plaza Sorrento

Sabor y Pan

Quesos Zarcero

Ciudad Hacienda Los Reyes (en su totalidad)

Tanque AyA

Iglesia Católica Nuestro Amo

Escuela Once de Abril

Minisúper Los Mangos

Minisúper Lico JB

Neko’s Barber Shop

Fisio Mora

Bufete de abogados Licda. Fanny Mena y Lic. Max Mena

Afectación en Río Azul, Cartago

En este sector de La Unión, la interrupción se debe a trabajos de relocalización de postería, bajo la categoría de construcción de obras eléctricas.

Las zonas afectadas serán:

Linda Vista

Calle Laureles

Casas de habitación

En ambas localidades, las suspensiones de servicio eléctrico se realizarán de 8 a. m. a 4 p. m.

Para consultar detalles actualizados y verificar si su dirección está incluida, puede acceder al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones