Cortes de luz dejarán sin servicio a sectores de Tirrases, Pavas y Santa Ana este martes

CNFL interrumpirá el servicio eléctrico este martes en partes de Tirrases, Pavas y Santa Ana por labores técnicas programadas.

Vecinos de al menos tres comunidades del cantón central de San José y de Santa Ana deberán prepararse para interrupciones eléctricas este martes 4 de noviembre, debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las suspensiones del servicio se realizarán en distintos horarios y obedecen a obras de mantenimiento, relocalización de infraestructura eléctrica y proyectos de expansión de redes.

Zonas específicas sin electricidad

En Tirrases de Curridabat, el corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 2 p. m., en un sector que abarca desde la Iglesia Católica, 250 metros noreste, sobre la diagonal 70, incluyendo las calles 113A, 113B, 115 y la diagonal 72 hasta el Salón Comunal de la Colonia Cruz.

También se verán afectados los alrededores de la Asociación Central Sur de Costa Rica de los Adventistas, así como las calles 119 y 119A.

Entre los sitios de referencia se encuentran el Abastecedor Roca Fuerte, Bazar Jahaziel, Pulpería Jean Carlo, Salón de Belleza Ángel Deluxe, Nails M y N, Xcon y la Asociación Presencia y Compasión, además de casas de habitación.

En Pavas, sector Finca San Juan, los trabajos de mantenimiento preventivo están previstos entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m.

La interrupción abarcará la Alameda 162, específicamente desde la Biblioteca Carmen Lyra 225 metros al sur, incluyendo viviendas residenciales.

Por su parte, en la comunidad de Uruca, en Santa Ana, la relocalización de postería requerirá suspender el servicio entre las 8 a. m. y las 4 p. m. El área impactada se ubica 1,5 kilómetros al sur del Super Río Oro.

Entre los puntos de referencia figuran el Super La Mina, Escuela La Mina, Hacienda La Chimba, MPC, Vivero Flor de Tierra, Condominio San Nicolás Etapa 1, Taller Hernández, AMD Market, Seguridad MYM, Super El Barrio, Abogada Ivania Solís Ureña y English House, así como múltiples casas de habitación.

Los cortes obedecen a tres tipos de labores distintas: extensión de líneas eléctricas, mantenimiento de obras existentes y reubicación de postería.

Para más detalles sobre este corte u otras suspensiones programadas, la institución habilitó la siguiente plataforma de consulta: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones