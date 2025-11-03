El País

Cortes de luz dejarán sin servicio a sectores de Tirrases, Pavas y Santa Ana este martes

Por Silvia Ureña Corrales
CNFL interrumpirá el servicio eléctrico este martes en partes de Tirrases, Pavas y Santa Ana por labores técnicas programadas. (Jeffrey Zamora R)







notas iaSUCCortesCortes de luzCNFL
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

