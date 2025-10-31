Cortes de luz afectarán San Pedro y Barva este sábado por trabajos de la CNFL

Barrios de San Pedro y Barva quedarán sin luz este 1.º de noviembre por trabajos programados de la CNFL. Verifique si su zona está incluida.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de cortes de luz para este viernes 1.º de noviembre del 2025, en distintas zonas de San Pedro, Montes de Oca y en el distrito San José de la Montaña, cantón de Barva, provincia de Heredia.

Las interrupciones responden a labores de proyectos empresariales y mantenimiento preventivo, lo que requerirá suspender el servicio eléctrico por varias horas.

En dos sectores de San Pedro, los trabajos de la CNFL se extenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 2 p. m. En ambos casos, se trata de labores asociadas con transición de líneas aéreas a subterráneas y extensión de líneas, dentro del plan de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica urbana.

Primer sector

Ubicación: Desde el Banco Cathay, 100 metros al sur sobre la calle 65B, hasta Tierra Fiesta CR.

Sitios de referencia:

Clínica de Especialidades Médicas La Granja

Royal Caribbean International

Centro de Atención Psicológica

Banco Cathay

Aurora S. A.

R y I Tres Mil S. A.

Casas de habitación

Segundo sector

Ubicación: Desde el Hospital Veterinario Neurovet, 120 metros al sur por calle 65, incluyendo parcialmente las avenidas 14 y 14A; también desde Destination Costa Rica DCR, 100 metros al norte sobre calle 67.

Sitios de referencia:

Instituto Wen

Nalguitas Bonitas

Hogar Geriátrico Vida con Propósito

Destino de Viajes Costa Rica S. A.

Importaciones y Representaciones Zalobo

Cero Cuatro Cero Seis Bargueño S. A.

Bienes Maka S. A.

Propiedades La Granja S. A.

Artes y Oficios Valca S. A.

Norelcarmar del Centro S. A.

Apartamentos Las Guarias S. A.

Asociación de Amigos de Encuentro

Casas de habitación

En Heredia, específicamente en San José de la Montaña, el corte de luz se extenderá por más tiempo. Según el cronograma, será de 7:30 a. m. a 4 p. m., como parte de un operativo de mantenimiento preventivo en obras eléctricas.

Ubicación: Desde el cruce de San José de la Montaña, 3.5 kilómetros al norte, incluyendo la Iglesia de San Miguel, la zona del Cipresal, Sacramento y la Reserva Forestal del Volcán Barva.

Sitios de referencia:

Expo Flora

Industrias ALUAP

Escuela San Miguel

Colegio San José de la Montaña

Cabañas Las Ardillas

Cabañas Don Gollo

Hotel Ashi El Pórtico

Canopy Adventure Volcán Barva

Planta Granja Roble Alto

Restaurante La Montaña

Veterinaria La Montaña

Super San José

Ferretería El Buen Nivel

Pollolandia

Parroquia San José de la Montaña

Transportes del Norte

Hacienda Barvak

Centros educativos, casas de habitación, tiendas, asadas y otros comercios

Para más detalles sobre este corte u otras suspensiones programadas, la institución habilitó la siguiente plataforma de consulta:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

.