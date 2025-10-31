Cortes de luz afectarán San Pedro y Barva este sábado por trabajos de la CNFL

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de cortes de luz para este viernes 1.º de noviembre del 2025, en distintas zonas de San Pedro, Montes de Oca y en el distrito San José de la Montaña, cantón de Barva, provincia de Heredia.
Las interrupciones responden a labores de proyectos empresariales y mantenimiento preventivo, lo que requerirá suspender el servicio eléctrico por varias horas.
En dos sectores de San Pedro, los trabajos de la CNFL se extenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 2 p. m. En ambos casos, se trata de labores asociadas con transición de líneas aéreas a subterráneas y extensión de líneas, dentro del plan de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica urbana.
Primer sector
Ubicación: Desde el Banco Cathay, 100 metros al sur sobre la calle 65B, hasta Tierra Fiesta CR.
Sitios de referencia:
- Clínica de Especialidades Médicas La Granja
- Royal Caribbean International
- Centro de Atención Psicológica
- Banco Cathay
- Aurora S. A.
- R y I Tres Mil S. A.
- Casas de habitación
Segundo sector
Ubicación: Desde el Hospital Veterinario Neurovet, 120 metros al sur por calle 65, incluyendo parcialmente las avenidas 14 y 14A; también desde Destination Costa Rica DCR, 100 metros al norte sobre calle 67.
Sitios de referencia:
- Instituto Wen
- Nalguitas Bonitas
- Hogar Geriátrico Vida con Propósito
- Destino de Viajes Costa Rica S. A.
- Importaciones y Representaciones Zalobo
- Cero Cuatro Cero Seis Bargueño S. A.
- Bienes Maka S. A.
- Propiedades La Granja S. A.
- Artes y Oficios Valca S. A.
- Norelcarmar del Centro S. A.
- Apartamentos Las Guarias S. A.
- Asociación de Amigos de Encuentro
- Casas de habitación
En Heredia, específicamente en San José de la Montaña, el corte de luz se extenderá por más tiempo. Según el cronograma, será de 7:30 a. m. a 4 p. m., como parte de un operativo de mantenimiento preventivo en obras eléctricas.
Ubicación: Desde el cruce de San José de la Montaña, 3.5 kilómetros al norte, incluyendo la Iglesia de San Miguel, la zona del Cipresal, Sacramento y la Reserva Forestal del Volcán Barva.
Sitios de referencia:
- Expo Flora
- Industrias ALUAP
- Escuela San Miguel
- Colegio San José de la Montaña
- Cabañas Las Ardillas
- Cabañas Don Gollo
- Hotel Ashi El Pórtico
- Canopy Adventure Volcán Barva
- Planta Granja Roble Alto
- Restaurante La Montaña
- Veterinaria La Montaña
- Super San José
- Ferretería El Buen Nivel
- Pollolandia
- Parroquia San José de la Montaña
- Transportes del Norte
- Hacienda Barvak
- Centros educativos, casas de habitación, tiendas, asadas y otros comercios
Para más detalles sobre este corte u otras suspensiones programadas, la institución habilitó la siguiente plataforma de consulta:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones
