Cortes de luz afectarán zonas de Curridabat y San José este viernes

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en zonas de Curridabat y San José este viernes 31 de octubre por trabajos de extensión de líneas

Por Silvia Ureña Corrales
Dos zonas del Gran Área Metropolitana quedarán sin luz este viernes por mejoras en la red eléctrica de la CNFL.
Dos zonas del Gran Área Metropolitana quedarán sin luz este viernes por mejoras en la red eléctrica de la CNFL. (Gemini/Gemini)







