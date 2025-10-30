Cortes de luz afectarán zonas de Curridabat y San José este viernes

Dos zonas del Gran Área Metropolitana quedarán sin luz este viernes por mejoras en la red eléctrica de la CNFL.

Dos sectores de los cantones de Curridabat y San José experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico este viernes 31 de octubre debido a trabajos de extensión de líneas que forman parte de proyectos empresariales y obras por contrato de redes eléctricas, informó la CNFL.

En el distrito de Tirrases de Curridabat, el corte comenzará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta las 5 p. m.

La zona afectada incluye la ruta que va desde la Marisquería Tarzán 450 metros al este sobre calle Las Mercedes, cubriendo además las calles 87A, 89 y la avenida 56. También se interrumpirá el servicio desde Manza Té 450 metros al norte sobre calle 91 hasta llegar a Natural Kriys, abarcando la Urbanización El Riachuelo.

Entre los sitios de referencia en este sector se encuentran la Escuela Centro Americana, el Colegio Saint Benedicto, el Minisúper Quesitico, Soda Tacotico, la Parroquia Santa Eduviges, y diversas residencias, comercios y compañías como Tes y Matas Naturales de Costa Rica S.A., Cablevisión de C.R., Corporación Manza Té, entre otras.

Por su parte, en Mata Redonda, San José, la suspensión del servicio se dará de 8 a. m. a 4 p. m. en las cercanías del Condominio Torres del Parque, específicamente 75 metros al oeste, según indicó la CNFL.

La interrupción cubrirá casas de habitación, el supermercado AM PM y el Parque de Educación Vial Karen Olsen.

Para más detalles sobre este corte u otras suspensiones programadas, la institución habilitó la siguiente plataforma de consulta:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones