Cortes de luz afectarán sectores de San Pedro y San Sebastián este jueves

San Pedro y San Sebastián tendrán cortes de luz este 30 de octubre debido a trabajos de mantenimiento y mejoras de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles 30 de octubre en dos sectores del cantón central de San José, como parte de labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

En San Pedro, específicamente en Calle Siles, los trabajos están programados entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. y corresponden a la categoría de Proyectos Empresariales.

En esta zona se realizará la instalación de conductor, lo cual implicará la suspensión del suministro eléctrico en un tramo que va desde Forros CR 300 metros al noroeste sobre Calle Siles hasta Grupo D’Casa.

Los sitios de referencia donde se presentará la interrupción del servicio incluyen:

Repuestos Arvane

Parqueo Yamuni

LG customer service

Clínica dental Dr. Freer

Mobile Net

Carrocería y Pintura Montes de Oca

Maeves Habitat S.A.

Aexsa Autos Exclusivos S.A.

Damascos Yamuni S.A.

Ministerio de Obras Públicas y Transporte

Color Visión S.A.

Alice de Granadilla S.A.

Bienes Raíces y Negocios Vega Aguilar S.A.

Oficentro Ejecutivo San Pedro S.A.

Casas de habitación

En paralelo, también habrá corte eléctrico parcial en San Sebastián, en el horario de 8 a. m. a 3:30 p. m., bajo la categoría de Mantenimiento de obras eléctricas. Según la CNFL, las cuadrillas estarán ejecutando labores de mantenimiento preventivo.

El sector afectado abarca de la iglesia Bautista 75 metros al este, 25 al oeste y 50 al sur, zona donde también se encuentran casas de habitación.