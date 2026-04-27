¿Hay una edad límite para renovar la licencia en Costa Rica? Esto dice el MOPT

La renovación de licencias en Costa Rica no tiene límite de edad. El dictamen médico determina si el conductor puede seguir manejando.

En Costa Rica, no existe un límite de edad para renovar la licencia de conducir. La continuidad del permiso depende del dictamen médico, que determina si la persona es apta para seguir conduciendo, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ante consulta de La Nación.

Para renovar la licencia, el usuario debe cumplir con varios requisitos obligatorios. Entre ellos, presentar el documento de identidad físico vigente, contar con el dictamen médico activo y cancelar el costo del trámite, que asciende a ¢10.000. Sin embargo, quienes acumulen cuatro puntos o menos en su historial solo pagan el 50% de ese monto.

Además, se debe cubrir una comisión bancaria el día de la cita. El usuario también debe estar al día con el pago de infracciones, aunque puede saldarlas en el momento de la atención.

El proceso permite renovar la licencia hasta tres meses antes del vencimiento. Si la vigencia supera ese plazo, no procede la renovación y se debe solicitar un duplicado. La licencia se entrega el mismo día de la cita.

El dictamen médico tiene una vigencia de seis meses y debe estar registrado en el sistema Semidec. No se aceptan certificados emitidos por la CCSS. Además, solo se admiten identificaciones como cédula nacional, Dimex o carné diplomático.

Las autoridades indicaron que la vigencia de la licencia depende de la experiencia del conductor y su historial de puntos.

También se advierte que quienes hayan cambiado su identificación deben actualizar su expediente antes de realizar el trámite. De lo contrario, la gestión podría no completarse. El MOPT recordó que los usuarios deben presentarse 10 minutos antes de la cita. Si llegan tarde, deberán reprogramar el trámite.