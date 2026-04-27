El País

¿Hay una edad límite para renovar la licencia en Costa Rica? Esto dice el MOPT

Conozca qué factores determinan si usted puede renovar su licencia y qué exige el proceso

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Por Silvia Ureña Corrales
La renovación de licencias en Costa Rica no tiene límite de edad. El dictamen médico determina si el conductor puede seguir manejando.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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